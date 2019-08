Celebración mundial por victoria Obama

De España a un lejano pueblo en Kenia, pasando por el creador de “La guerra de las galaxias” y los editorialistas de los grandes diarios europeos: el mundo entero saludó el miércoles la victoria de Barack Obama en la carrera por la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos.



Para el realizador y productor norteamericano, George Lucas, creador de la célebre serie “La guerra de las galaxias”, ha nacido un nuevo héroe: ¡Obama!

El senador por Illinois, de 46 años, encarna “los sueños y la esperanzas”, declaró el cineasta desde Tokio, donde presenta su última película.



En la aldea de Nyang’oma, a orillas del Lago Victoria, oeste de Kenia, numerosas personas se congregaron ayer miércoles ante la casa de Sarah Obama para celebrar la victoria de su nieto Barack como candidato demócrata para las presidenciales de noviembre en Estados Unidos, comprobó la AFP.



“Me sentí encantada de saber que él (Barak Obama) había ganado una gran victoria contra su rival”, dijo Sarah Obama a los periodistas que fueron a interrogarla a su aldea.



En Washington, la victoria del primer candidato afroamericano que aspira a la Presidencia de Estados Unidos fue destacada por el presidente George W. Bush y la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, que la consideran una demostración de que Estados Unidos es un gran país.



La victoria del senador por Illinois, que obtuvo el martes los delegados necesarios y se proclamó el candidato del Partido Demócrata, demuestra que el país “ha recorrido un largo camino”, declaró Bush.



“Estados Unidos es un país extraordinario”, declaró por su parte Rice a los periodistas que le pidieron un comentario sobre el triunfo de Obama.



El mundo no se cansa de señalar victoria histórica

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero --distanciado de Washington por su decisión unilateral de retirar las tropas españolas de Irak, en 2004-- saludó en un comunicado el triunfo de Obama a la investidura de su partido.



El PSOE recalcó que espera que esa victoria constituya un “preludio a un cambio de dirección política en un país amigo y aliado”.



Los diarios europeos consideraron el triunfo de Obama como “una victoria histórica”.



“Ya sea que gane o pierda en noviembre, Obama habrá ido más lejos que cualquier otro en la historia para enterrar el enemigo tóxico (el racismo) que prendió la chispa de la guerra civil en Estados Unidos y ha ensombrecido desde entonces a ese país”, escribió el diario conservador británico The Times.



En Francia, un editorial del diario Le Monde opinó que la victoria de Obama demuestra que “la democracia estadounidense no está destinada a ser confiscada por una clase política estrecha, financiada por lobbies y piloteada por expertos de la comunicación”.



“Si logra superar la desconfianza, estimulada frecuentemente por el racismo, la elección del 4 de noviembre deberá resumirse a una entre el candidato del futuro y el del pasado”, opinó el diario conservador Le Figaro.



En un editorial titulado “Obama-Hillary, un tiquete para soñar”, el diario liberal español El Mundo abogó por una asociación de los dos rivales demócratas, de cara al republicano John McCain, de 71 años.



“¿Qué mejor apuesta por el cambio que el primer hombre negro para la presidencia y la primera mujer para la vicepresidencia?”, planteó el diario de derecha, que se opuso a la guerra en Irak.



Pero, el diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), se interroga si Hillary Clinton aceptaría el cargo, porque “los vicepresidentes suelen ser sólo un ornamento”. “¿Y le gustaría a Obama tener dos vicepresidentes en lugar de uno?”, agregó el diario, aludiendo a Bill Clinton.



El británico The Guardian (izquierda) estimó también que una asociación entre un negro y una mujer era “”improbable”, porque “demasiado difícil para que el electorado estadounidense la trague de una sola vez”.



Y en Berlín, el diario conservador Die Welt destacó que “Barack Obama ganó, pero el camino frente a él no es fácil”, ya que antes de medir fuerzas con John McCain, “deberá salvar a su partido”.