El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

04 Junio 2008 |

8:02 p.m. |

Detenidos 32 chinos en España por piratería audiovisual

MADRID / AP

La Policía española detuvo a 32 ciudadanos chinos en una operación contra la piratería de música y videos. La fuerza pública anunció la incautación de miles de copias musicales de CD y videográficas de DVD así como material cibernético para su reproducción.



Una declaración policial dijo que las redadas fueron efectuadas ayer miércoles en 10 ciudades de España, Madrid, Ávila, Aranda de Duero, Burgos, Córdoba, Ecija, Guadalajara, Segovia, Soria e Irún.



Negroponte agradece aporte de El Salvador en Irak

SAN SALVADOR / AP

El subsecretario de Estado norteamericano, John Negroponte, agradeció ayer, miércoles, el aporte de las tropas salvadoreñas en la lucha en Irak. “Somos socios en muchos campos, en la promoción de la democracia, en la defensa de la libertad, no solamente en este hemisferio, pero también en otras partes del mundo’’, dijo el diplomático en breves declaraciones después de reunirse con el presidente Tony Saca.



Recordó que cuando era embajador de su país en Irak visitó la unidad militar salvadoreña que está luchando junto a las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos. Nosotros “apreciamos mucho el aporte, la contribución del país y las fuerzas armadas de El Salvador a esta situación en Irak, (y) yo le puedo decir, que la situación se está mejorando día a día y El Salvador y sus fuerzas armadas han jugado un papel importante en este desarrollo’’, agregó dirigiéndose a Saca.



Uso de drogas e intentos de suicidio, altos entre jóvenes hispanos

ATLANTA, EU / AP

Estudiantes hispanos de secundaria usan drogas e intentan suicidarse con más frecuencia que sus compañeros blancos y negros en Estados Unidos, según un nuevo estudio federal que muestra la continuación de una tendencia preocupante. “Es desalentador que no veamos avance entre los adolescentes hispanos en ciertos factores de riesgo’’, dijo Howell Wechsler, de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en una declaración preparada. El estudio es el más reciente en una serie de sondeos de estudiantes de secundaria en Estados Unidos cada dos años.



Alerta por incidente en planta nucleoeléctrica en Eslovenia

BRUSELAS / AP

La Comisión Europea emitió ayer miércoles un aviso de alerta por un “incidente’’ en una planta nucleoeléctrica en Eslovenia.



Momentos después, la oficina eslovena de supervisión nuclear confirmó que hubo una filtración de agua en la planta, pero aseguró que no había peligro.



El cuerpo ejecutivo de la UE dijo que la planta estaba realizando un procedimiento de apagado seguro y que no se detectó de inmediato ninguna descarga peligrosa en el ambiente. Las autoridades eslovenas habían informado el miércoles de un problema con el sistema primario de enfriamiento en la central nuclear de Krsko.



Uribe busca continuidad de política de seguridad

BOGOTÁ / AP

El presidente Álvaro Uribe afirmó ayer miércoles que lo importante no es su reelección sino la continuidad de su política de seguridad democrática, que ha reactivado a Colombia en varios frentes económicos. Uribe dijo que su intención no es perpetuarse en el poder, al ser entrevistado por la radioemisora Caracol.



“El país llevaba 40 años sufriendo este problema y lo hemos enfrentado. Yo estoy defendiendo simplemente que esas políticas se reelijan, y no creo que sea malo para el país, ¿o no hay derecho de defender eso?’’, dijo al responder preguntas sobre el terrorismo.



Tormentas azotan centro-norte de EU con tornados

MOSCOW, INDIANA / AP

Varios tornados devastaron esta comunidad del centro de Indiana y dañaron un cuartel de la Guardia Nacional, al afectar tormentas el valle de Ohio, informaron ayer miércoles las autoridades. No se informó de muertos, pero una mujer resultó herida de gravedad por una rama que se clavó en su pecho.



Otras tormentas causaron daños el miércoles en el “Midwest’’, la región central del norte de Estados Unidos, y el Servicio Meteorológico Nacional difundió alertas de tormentas de gran intensidad para partes de Ohio y de Virginia Occidental, además de advertir sobre peligros de tornado para zonas de Indiana, Virginia Occidental, Kentucky, Ohio y el extremo occidental de Maryland.



Olmert habla de Irán y de los palestinos con Bush

WASHINGTON / AP

El presidente George W. Bush trató ayer miércoles de asegurarle a Israel que mantiene su compromiso de impedir que Irán obtenga armas nucleares, durante una reunión en la Casa Blanca con el atribulado primer ministro israelí, quien está en una posición difícil tras ser acusado de corrupción administrativa.



Los temores de Israel acerca de que Irán pueda obtener armas nucleares, así como los intentos del gobierno israelí de negociar la paz con los palestinos y Siria, encabezaron la agenda del encuentro entre Bush y Olmert. “Es muy importante que el mundo tome a Irán con mucha seriedad’’, dijo Bush a Ehud Olmert al comenzar las conversaciones en la Oficina Oval.



Bush prometió también discutir la influencia de Siria en Líbano y los intentos del gobierno israelí de negociar una paz con los palestinos.