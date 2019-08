Hillary Clinton declarará su apoyo a Obama

Hillary Rodham Clinton abandonó finalmente la puja por la candidatura presidencial del Partido Demócrata al declarar su apoyo a Barack Obama, mientras éste dijo que no se apresurará a decidir si invitará a la que fue su encarnizada rival a acompañarlo como compañera de fórmula.



En una carta a sus seguidores publicada en varios reportes de prensa este jueves, Clinton afirmó que aprovechará un evento el sábado en Washington para agradecer el respaldo obtenido e instar al Partido Demócrata a unificarse alrededor de Obama.



"He dicho durante la campaña que apoyaría de manera firme al senador Obama si se convirtiera en el nominado del Partido Demócrata, y mi intención es cumplir esa promesa", dijo la ex primera dama en la misiva.



"Hablaré el sábado acerca de cómo juntos podemos concentrar al partido detrás del senador Obama. La apuesta es muy alta y la tarea ante nosotros muy importante para hacer otra cosa", apuntó la carta de Clinton, quien públicamente hasta este momento ha rehusado admitir su derrota frente a Obama.



"Mis diferencias con el senador Obama son pequeñas en comparación con las diferencias que tenemos con el senador McCain y los republicanos", dijo.



Obama manifestó sus deseos de unidad



Obama, quien obtuvo el martes tras las últimas primarias demócratas la cantidad de delegados suficiente para proclamarse candidato del partido para las presidenciales de noviembre, ofreció un mensaje de unidad similar al de Clinton, cuando los demócratas se encuentran muy divididos tras cinco meses de desgastantes primarias.



"Ahora que la pelea interfamiliar fue resuelta, todos podemos enfocarnos en lo que se necesita hacer para noviembre", dijo el senador negro en un acto para recaudar fondos la noche del miércoles en Manhattan, según publicó el jueves el New York Times.



El miércoles, la campaña de Clinton había anunciado que la aspirante a la Casa Blanca abandonaría el sábado la carrera, luego de que los medios informaran de la decisión de la ex primera dama, aparentemente presionada por el liderazgo demócrata.



Si Hillary Clinton finalmente se retira de la campaña, Obama será el candidato de su partido frente al republicano John McCain.



El carismático y el héroe



Así, los estadounidenses tendrían que elegir entre un joven y carismático senador negro, de 46 años, y el senador por Arizona, un héroe de la guerra de Vietnam de 71 años.



A cinco meses de las presidenciales, según un promedio de encuestas realizado por el sitio independiente RealClearPolitics, Obama marcha ligeramente por delante de McCain en intención de voto, con 46,6 por ciento contra 45,2 por ciento. Mientras, Hillary Clinton empieza a sonar con posibilidades de ser la compañera de fórmula de Obama como candidata a la Vicepresidencia.



La campaña de Obama anunció que Caroline Kennedy, hija del asesinado ex presidente John F. Kennedy, fue seleccionada como parte del equipo de tres miembros que elegirá a ese candidato a vicepresidente.



El vocero de Obama, Bill Burton, dijo en un comunicado que el equipo incluirá también al ex subprocurador general, Eric Holder, y a James Johnson, un miembro del Partido Demócrata de larga data.



El presidente de la campaña de Clinton, Terry McAuliffe, dijo a la cadena MSNBC que una fórmula Obama-Clinton sería "imparable". "Creo que estaríamos en la Casa Blanca por 16 años", agregó.



Obama se tomará su tiempo para decidir



Ahora que la senadora da un paso al costado, muchos de sus simpatizantes promueven su candidatura a la vicepresidencia. Sueñan con una boleta unificada. Pero Obama indicó que se tomará su tiempo antes de tomar una decisión.



''No nos vamos a apresurar. No creo que la senadora Clinton espere una decisión rápida y ni siquiera tengo la certeza de que le interese'' esa posibilidad, dijo Obama a la NBC.