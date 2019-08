Fiscalía española investigará en Colombia la relación ETA-FARC

La Fiscalía española investigará en Colombia la posible conexión entre la banda armada vasca ETA y las FARC, a raíz de la información intervenida en el ordenador del jefe guerrillero ''Raúl Reyes''.



El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, explicó en una entrevista a AP que el contenido de los correos electrónicos de ''Raúl Reyes'' dado a conocer por el gobierno colombiano sugiere que las dos organizaciones podrían haber preparado ''actividades delictivas'' de forma conjunta en suelo español.



En concreto, el gobierno del presidente Alvaro Uribe aseguró que las FARC planeaban atentar en Madrid con ayuda del grupo separatista vasco.



Zaragoza señaló que estos documentos también revelan que ''varios miembros de ETA se entrenaron en campos de la guerrilla'' en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.



''No teníamos noticia de esta relación entre los dos grupos'', dijo.



El fiscal confirmó que viajará en las próximas semanas a Bogotá y que ha encargado a la policía española un informe complementario sobre los posibles vínculos entre ETA y las FARC, consideradas organizaciones terroristas tanto por la Unión Europa como por EE.UU.



''No puedo aventurar si existen realmente lazos sólidos. Debemos seguir indagando'', dijo.



Sin embargo, desde el gobierno español, no se da excesiva credibilidad a esta conexión. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo que ''ETA suele trabajar en solitario''.



Y una portavoz del ministerio del interior manifestó que las fuerzas de seguridad españolas no tienen constancia de que ambos grupos estuviesen organizando un atentado en Madrid.



''La relación entre estos grupos, si la hubiese, sería mínima'', dijo esta portavoz, quien solicitó mantenerse en el anónimato, de acuerdo con la política del ministerio.



Un agente de policía implicado en la lucha contra ETA también puso en cuarentena la supuesta colaboración FARC-ETA.



''No estimamos que se haya producido un intercambio de armas o de información para cometer atentados, ni que ETA utilice Latinoamérica como una nueva base logística o de operaciones'', explicó a AP. Este policía tambien pidió que no se revelase su nombre, ya que no está autorizado a comentar públicamente una investigación.