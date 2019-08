Transportistas declaran paro indefinido en Bolivia

Transportistas de carga ampliaron ''indefinidamente'' el jueves una protesta con corte de rutas debido a que el gobierno no cedió a sus demandas y centenares de pasajeros resultaron afectados al quedar varados en cuatro ciudades del país.



''No hay diálogo ni solución de parte del gobierno al pedido del transporte pesado. La huelga y el bloqueo indefinidos serán hasta las últimas consecuencias'', declaró el miércoles en la noche el dirigente de los transportistas, Alberto Pérez a la red Erbol en la ciudad de Cochabamba, centro del conflicto.



Sin embargo, autoridades y dirigentes del gremio tenían previsto reunirse el jueves. Los choferes del transporte pesado reclaman la reposición de un régimen impositivo que los beneficiaba y rechazan pagar el impuesto a las utilidades. Además, piden la renuncia de la presidenta de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), Patricia Ballivian, por ''el mal estado de las carreteras''.



El gobierno ha rechazado revisar el sistema impositivo vigente. Las ciudades de Potosí, Sucre y Tarija estaban afectadas por la protesta. Los choferes de Oruro anunciaron que se sumarán al paro desde el jueves.



Aunque la huelga está localizada en Cochabamba y ciudades del sur, el paro de transportes afecta a casi todo el país debido a que esa ciudad es el centro de las comunicaciones terrestres.



La policía de Tránsito suspendió la salida de autobuses desde La Paz al resto del país, dijo el coronel José Murillo. En esta ciudad los transportistas no acatan la protesta.



Los transportistas bloquean las carreteras con sus camiones.



En la ciudad de Santa Cruz, en el oriente, uno de los principales accesos estaba cortado debido a una protesta de los constructores que ocuparon la ruta con su maquinaria en reclamo al gobierno por un ajuste en el precio de las construcciones estatales.



En La Paz, obreros de la construcción colapsaron las calles del centro de la ciudad el jueves por la misma demanda. Las empresas constructoras aseguran que el costo de las materiales se incrementó en los últimos meses y las obras en construcción corren riego de paralizarse.