Líderes mundiales intentan en FAO llegar a un acuerdo para contener hambre

Los líderes mundiales convocados en Roma por la grave crisis alimentaria que azota a numerosos países concluirán este jueves en Roma tres días de debates con una declaración en la que deberán comprometerse a "luchar con todos sus medios" contra el aumento del hambre y la pobreza.



La declaración es fruto de "complejas" negociaciones entre los países y "está en vilo", según fuentes diplomáticas latinoamericanas.



Entre los temas de fricción está la propuesta de Cuba que pide que la declaración condene el "uso de alimentos como arma de presión" e invite a adoptar con urgencia "el pleno derecho de las personas a la alimentación", a lo que se opone Estados Unidos, que lo considera una suerte de denuncia al embargo que aplica desde hace décadas a la isla comunista, indicaron las mismas fuentes.



Durante las discusiones se puso de nuevo en evidencia la distancia entre las exigencias de los países del Sur del mundo, que piden el cese del proteccionismo, y "las ofertas poco generosas" de los países ricos, explicaron las mismas fuentes.



El documento deberá ser presentado en una conferencia de prensa a las 17H00 hora local, 15H00 GMT.



"Estamos optimistas, en la última fase de las negociaciones se ha encontrado un consenso, en particular sobre los biocarburantes", aseguró por su parte una fuente de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).



"Hemos logrado un texto de compromiso sobre los biocarburantes, que satisface a Brasil y que reconoce que los biocarburantes representan una oportunidad y un desafío", comentó a la AFP un miembro de la delegación de Colombia, segundo país productor de biocarburantes a partir de caña de azúcar y palma de aceite en la región, después de Brasil.



La pelea por los biocarburantes, acusados de contribuir a la subida espectacular de los precios de los alimentos --lo que fue tajantamente rechazado por el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva ante la cumbre--, dominó los debates.



"Es como el colesterol, hay etanol bueno y etanol malo, uno ayuda a descontaminar el planeta, el otro depende de los subsidios", explicó Lula ante la plenaria.



Otro tema de enfrentamiento entre los delegados y representantes de los 193 países miembros de la FAO han sido las políticas económicas y comerciales de importantes potencias agrícolas e industrializadas.



Los subsidios así como las restricciones a las exportaciones distorsionan el mercado, según denuncias de los países en vías de desarrollo y la organizaciones no gubernamentales.



"Europa en bloque y Estados Unidos no aceptaban que se mencionara el proteccionismo en la declaración final. Se llegará a una fórmula mínima, que hable de un comercio más equitativo", comentaron fuentes de las delegaciones.



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, denunció en Roma las "políticas alimentarias que empobrecen a los vecinos" y exhortó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a encontrar un acuerdo para liberalizar el comercio agrícola.



El fin del proteccionismo así como las restricciones recientes a la importación y exportación de alimentos, medidas aplicadas por grandes exportadores como Vietnam, India y Argentina, según Naciones Unidas están detrás del descontrol de los precios.



Los países se deberán comprometer finalmente a "luchar con todos sus medios" contra la crisis alimentaria, que afecta a unos 40 a 50 países de Africa, Asia y el Caribe, como Haití y Nicaragua y arrastra al umbral de la desnutrición a unas 100 millones de personas más.



Con la declaración se intentará reactivar el sector agrícola mundial y convertirlo en una prioridad de la agenda internacional, después de que por años fue desatendido.



Pero la manera con la que se debe incrementar tal producción constituye uno de los puntos que dificultan la cumbre, ya que están en juego intereses enfrentados de productores, distribuidores, multinacionales y hasta especuladores financieros, como denunció la presidenta argentina Cristina Kirchner y numerosas organizaciones internacionales de campesinos reunidas en un foro paralelo.



"Sólo buenas intenciones, diálogo de sordos", escribió el diario italiano La Repubblica que no descarta un fracaso, aunque para el subdirector de la FAO, el español José María Sumpsi, la cumbre "abre un proceso" para que el futuro cambie.