Eligen candidatos oficialistas para gobernadores

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) concluyó la selección de los ocho candidatos a gobernadores, que quedó sin definir en las elecciones primarias del pasado fin de semana debido a que los aspirantes no alcanzaron los votos requeridos por la organización para proclamarse ganadores.



Una de las directoras del PSUV y presidenta del congreso, Cilia Flores, dijo la noche del miércoles a la prensa que la directiva de esa organización seleccionó a los candidatos a las gobernaciones de los estados Guárico, Apure, Cojedes, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo y Yaracuy, ''donde se presentaron situaciones especiales'', reseñó la agencia estatal de noticias.



Con el nombramiento de los ocho aspirantes el PSUV completó la lista de los 23 postulados para las gobernaciones y los 126 candidatos a alcaldes que participarán en los comicios regionales del 23 de noviembre.



Flores explicó que la selección de estos candidatos quedó en manos de la directiva del PSUV debido a que no obtuvieron en las primarias del primero de junio la votación requerida de ''50 más uno'' que les garantizaba la elección automática.



Entre los ocho aspirantes está el ex ministro de Comunicación, Willian Lara, para el estado de Guárico.



El ministro de Comunicación, Andrés Izarra, dijo el miércoles que próximamente el presidente Hugo Chávez anunciará un nuevo ministro de Finanzas debido a que el funcionario ocupa el cargo en la actualidad, Rafael Isea, será el candidato para la gobernación de Aragua.



También está pendiente el reemplazo del ministro de la Secretaría de la Presidencia, Jesse Chacón, quien competirá por el PSUV para la alcaldía capitalina de Sucre.



La presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, dijo el jueves a la prensa que en las primarias oficialistas participaron 2,46 millones de venezolanos que estaban inscritos en las filas del PSUV.



Al ser preguntada sobre el costo del proceso, Lucena indicó que la consulta generó gastos por 17 millones de bolívares fuertes (unos 7,9 millones de dólares) que el partido oficialista espera pagar en los próximos meses al Poder Electoral. El CNE facilitó equipos e instalaciones al PSUV para la realización de sus primarias.



El vicepresidente del PSUV, Alberto Müller Rojas, desestimó el jueves las denuncias que han realizado algunos miembros del partido sobre supuestas irregularidades en las elecciones.



Al respecto Müller Rojas dijo que de los 5.000 aspirantes que se postularon para la consulta sólo 17 hicieron reclamaciones. ''Observen la calidad de personas que objetan los resultados'', precisó.