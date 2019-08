Conflicto agrario paraliza industrias en rica pampa húmeda argentina

El conflicto agrario a punto de cumplir tres meses, agravado por una huelga de transportistas, paraliza industrias de la Pampa Húmeda, la rica región central de Argentina, y amenaza provocar desabastecimiento de alimentos, advirtieron hoy fuentes empresariales.



La Iglesia católica --el mayor culto del país-- hizo sentir su voz ante el prolongado conflicto y llamó al gobierno a negociar con los agricultores e instó a los huelguistas a evitar cortes de rutas, tras una reunión extraordinaria de obispos convocada de urgencia.



"Le pedimos al gobierno que convoque con urgencia a un diálogo transparente y positivo, y al campo, que revea las estrategias del reclamo", sostuvo un documento de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que preside el cardenal Jorge Bergoglio.



La Cámara de Frigoríficos de la provincia de Santa Fe (centro-oeste) lanzó una advertencia sobre el impacto de la huelga en el sector.



"Aquí la inactividad es casi total y a partir del lunes muchos frigoríficos deberán cerrar sus puertas y despedir trabajadores si sigue sin ingresar hacienda", alertó por medio de un comunicado de prensa.



El conflicto agrario se agravó esta semana cuando las Federaciones de Transportistas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, todas de la zona central, bloquearon unas 60 carreteras en rechazo a la huelga agraria.



Los empresarios del transporte se consideran perjudicados por sufrir fuertes pérdidas a raíz del 'lockout' patronal agrario de casi tres meses, con cese de comercialización de granos para exportación.



Alberto Williams, directivo de la cámara que nuclea las carnicerías de Buenos Aires, señaló que de seguir así a partir del lunes faltará carne bovina, principal alimento en la dieta de los argentinos, que consumen un promedio de 70 kilos per cápita al año.



Cámaras industriales de Santa Fe y Córdoba (centro) dijeron que también está afectada la llegada de insumos a las empresas, lo que podrá derivar en el cierre temporario de fábricas y suspensión de empleos.



La Cámara de Supermercados Chinos afirmó que hay stock sólo para tres días y advirtió que los primeros productos que faltarán serán carne vacuna, de pollo y lácteos, lo que coincidió con la evaluación del Centro de Industria Lechera.



Filas de camiones de hasta 20 km esperaban sobre la ruta 9, que enlaza Buenos Aires con Rosario (300 km al norte), principal polo cerealero del país y principal puerto de exportaciones agrícolas y agroindustriales, que representan casi el 60% de las ventas totales al exterior.



Sin embargo, la crisis no tuvo reflejo en la recaudación fiscal de mayo, al alcanzar un récord 7.858 millones de dólares, 28,5% más que en igual mes de 2007, con fuerte impulso de los impuestos a las exportaciones de petróleo y granos, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP.



Tampoco cayó la actividad automotriz, impulsora del crecimiento industrial, al producirse 235.100 vehículos entre enero y mayo, 27,6% más que en igual lapso del año pasado, tras mostrar "el mejor mayo en 15 años", dijo la Asociación de Fabricantes de Automotores, Adefa.



La presidenta, Cristina Kirchner, criticó duramente hoy en un acto a la dirigencia agraria al preguntarse "¿qué trabajador, qué comerciante, qué empresario puede estar 90 días sin trabajar?".



"Solo pueden hacerlo --criticó la mandataria-- aquellos que han acumulado una gran renta y un gran capital".



El ex mandatario y presidente del partido Justicialista, Néstor Kirchner (2003-2007) se reunió este jueves con la conducción del oficialismo para ratificar el respaldo a la jefa de Estado, golpeada por las últimas encuestas.



Los agricultores se rebelaron a mediados de marzo contra un aumento de los impuestos a las exportaciones de soja, cuya cosecha fue valuada en unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno intenta recaudar 11.000 millones.