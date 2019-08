Acusados del 11 de setiembre quieren morir como mártires

Los cinco acusados de organizar los atentados del 11 de septiembre rechazaron a sus abogados al comparecer por primera vez ante un juez este jueves en la base estadounidense de Guantánamo, e incluso tres de entre ellos -incluyendo a Khaled Cheikh Mohammed, acusado de ser el "cerebro"- dijeron que desean ser ejecutados para convertirse en mártires.



La audiencia ante un tribunal militar de excepción -destinada a presentarles los cargos a los acusados- duró toda la jornada, con dos interrupciones para rezar.



Los cinco acusados -recluidos durante años en cárceles secretas de la CIA- estaban presentes y parecían relajados.



La mayor parte de la audiencia se destinó a la decisión de cada acusado de defenderse a sí mismo, y a las preguntas del juez militar Ralph Kohlmann para determinar si había sido tomada en forma voluntaria e informada.



Khaled Cheikh Mohammed, Ramzi ben al-Shaiba, Alid Abd al-Aziz Ali, Wallid ben Attash y Mustafá al-Hawsawi corren el riesgo de ser condenados a muerte si se los declara culpables.



Cheik Mohammed, sospechoso de ser el cerebro de los ataques que dejaron cerca de 3.000 muertos, fue el primero en ser llamado a declarar, y anunció que él mismo asumirá su defensa y que quiere ser condenado a muerte para convertirse en mártir.



Invitado por el juez a decir si aceptaba la ayuda de los abogados de oficio se puso de pie y comenzó a recitar versos del Corán, interrumpido sólo para traducirlos al inglés: "Dios es totalmente suficiente para mí".



"No voy a aceptar abogado (de oficio), yo asumiré mi defensa", concluyó.



Cuando el juez le recordó que podía ser condenado a la pena capital, respondió: "Eso es lo que quiero, hace tiempo que quiero ser un mártir".



Otro tanto ocurrió con los demás. "Soy un musulmán y rechazo esta audiencia. Ustedes mataron a mi hermano, que era más joven que yo, durante la guerra, y mi deseo es estar en manos de ustedes", dijo Ben Attash.



Cuando se presentó el último, Al-Hawsawi, su abogado denunció intimidaciones de los otros cuatro acusados. Su cliente, afirmó, se disponía antes de la audiencia a aceptar los abogados dispuestos de oficio, pero durante la jornada cambió de opinión.



Ante esto, el juez decidió no pronunciarse por ahora, dejando que hasta que eso ocurra los abogados de oficio representen al acusado.



La audiencia, iniciada hacia las 9H00 (13H00 GMT), terminó a las 18H30 (22H30 GMT). El juez decidió no dejar que los acusados se declaren culpables o no culpables por ahora.



El proceso se ha visto controvertido por la polémica que rodea la detención secreta de los cinco hombres y por el hecho de que la CIA reconoció haber sometido a Khaled Cheikh Mohammed a simulación de ahogamiento en los interrogatorios, lo cual es considerado tortura por organismos de defensa de los derechos humanos.



"La defensa alegará que las pruebas del gobierno son dudosas. Si hubo torturas, serán inadmisibles. ¿Cómo va a definir el juez qué es tortura y qué coerción?", se pregunta Geoffrey Corn, profesor de derecho y asesor jurídico de los abogados de la defensa.



Durante una audiencia a puertas cerradas en marzo de 2007, de la que el Pentágono publicó una transcripción parcial, Khaled Cheikh Mohammed denunció torturas, y reivindicó toda la responsabilidad del 11 de septiembre y de otros 30 atentados o planes para atentar.



Los sospechosos fueron arrestados entre 2002 y 2003 y luego transferidos a la controversial base estadounidense en la isla de Cuba en 2006.



Para otro experto, la acusación es sólida. "Hay pruebas concluyentes", estima David Rivkin, antiguo asesor de los ex presidentes Ronald Reagan y George Bush. "Todos reconocieron lo que hicieron tras haber sido interrogados por equipos" del FBI sin uso excesivo de la fuerza, dijo a la AFP.



El juicio se realiza en una sala nueva, diseñada para que el juez impida al público escuchar los debates si se mencionan elementos confidenciales.



El número de lugares para el público es limitado, pero el Pentágono previó acoger a unos 60 periodistas, así como a observadores de la sociedad civil.



Los tribunales militares de excepción son particularmente cuestionados. Establecidos por el presidente George W. Bush a fines de 2001, invalidados por la Corte Suprema en 2006 y restablecidos por el Congreso, permiten el empleo de testimonios indirectos u obtenidos por la fuerza.