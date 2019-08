El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

05 Junio 2008 |

8:34 p.m. |

Brasil desarrolla radar de defensa antiaérea

BRASILIA / AP

Brasil desarrolló un sistema de radar de defensa antiaérea capaz de detectar hasta 40 blancos en un radio de 60 kilómetros y a una altura de cinco kilómetros, informó ayer jueves el ministerio de Defensa. La dependencia anunció en un comunicado que el equipo denominado Saber M60 es el primer sistema de este tipo desarrollado en el hemisferio sur, y fue creado por el Centro Tecnológico del Ejército (CTex) de Brasil, con apoyo de universidades y la empresa Orbisat, que lo industrializará. El ministerio instaló esta semana un prototipo del radar frente a su sede, en Brasilia, para realizar demostraciones ante autoridades y militares.



Malestar en Perú por “excesos verbales” de Evo Morales

LIMA / AP

Los repetidos “excesos verbales’’ del Presidente de Bolivia, Evo Morales, hacen difícil una relación fluida con el Perú, afirmó el canciller José Antonio García Belaunde ayer jueves. García Belaunde se refería a los recientes comentarios de Morales sobre su colega peruano Alan García, de quien dijo que se veía “gordo’’ y “poco antiimperialista’’, y a sus cuestionamientos a Perú por su interés en firmar tratados de libre comercio, que según Morales dañan la integración andina. “Es complicado desarrollar una relación fluida con un presidente que tiene excesos verbales, pero es una realidad’’, afirmó García Belaunde en una entrevista con la emisora Radioprogramas.



Miles de manifestantes bloquean Asunción

ASUNCIÓN / AP

El centro de la capital fue bloqueado ayer jueves por miles de manifestantes que reclaman del gobierno y del congreso la atención a sus reivindicaciones, aumentando la tensión provocada por campesinos sin tierra que ocuparon decenas de haciendas ganaderas y campos de cultivo. Fue la primera manifestación callejera de importancia desde que el ex obispo católico Fernando Lugo ganó la presidencia en los comicios de abril. Lugo deberá asumir el poder el 15 de agosto. Los manifestantes en Asunción causaron un caos en el tráfico de automotores, pero no hubo incidentes, según informó el comisario policial Rubén Florentín.



UE acuerda normas para expulsar indocumentados

LUXEMBURGO / AP

Los países de la Unión Europea acordaron ayer jueves que adoptarán normas comunes para la expulsión de inmigrantes indocumentados, garantizándoles derechos básicos, como acceso a alimentos, albergue y asesoría legal. Las medidas señalan que los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a los 27 países no pueden ser detenidos por más de 18 meses antes de ser deportados a sus países de origen, y los niños no podrán ser expulsados. La elaboración del acuerdo tomó tres años, y algunos gobiernos y legisladores afirmaron que darles esos derechos a los inmigrantes sería demasiado costoso.



Los hispanos mueren en el trabajo más que otros

ATLANTA / AP

Los trabajadores hispanos mueren en proporción más elevada que otros trabajadores, y un tercio de esas muertes se producen en la industria de la construcción, informa un estudio del gobierno dado a conocer ayer jueves. Los hispanos suelen ejercer más ocupaciones de alto riesgo que los de otros grupos raciales, pero las barreras de idioma, de alfabetismo y de escaso entrenamiento y supervisión también pueden ser factores de incidencia, dijeron los investigadores. Las causas principales de muerte en los últimos años han sido caídas y accidentes en carreteras. “Muchos de los trabajadores hispanos en la construcción son indocumentados, y muchos de los recién llegados enfrentan una barrera idiomática’’, dijo Rakesh Kochhar, director asociado de investigación del Centro Hispánico, PEW.



Tres muertos en tormentas en Estados Unidos

ANNANDALE, VIRGINIA / AP

Tres personas murieron a causa de una serie de tormentas que llegó al este desde Indiana, destruyó casas, arrastró vehículos de caminos inundados y derribó un puente histórico. Una mujer murió el miércoles por la tarde cuando un árbol cayó sobre un automóvil en Annandale, un suburbio de Washington, dijo un vocero del departamento de bomberos. Horas antes, las autoridades en Virginia Occidental recuperaron el cadáver de un hombre de 20 años arrastrado por las aguas cuando estaba en su camioneta. El gobernador Joe Manchin declaró el estado de emergencia en al menos 15 condados del estado, luego que inundaciones y aludes obligasen a cerrar varias carreteras. Algunos lugares reportaron más de siete centímetros de lluvia.



Incautan más de 5 millones de dólares al oeste de México

MÉXICO / AFP

Militares mexicanos incautaron este jueves más de cinco millones de dólares, armas y dos vehículos en una casa de la ciudad de Culiacán (oeste), donde el Ejército ha desplegado un fuerte operativo para contener la violencia del crimen organizado, informó una fuente oficial.



Un total de 5,293,750 dólares, dos pistolas y dos autos fueron ocupados en una vivienda de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el marco de una operación realizada por el Ejército y la Fuerza Aérea, detalló la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado, que no reportó sobre detenidos.



El gobierno federal ha desplegado a cientos de militares para controlar el creciente nivel de violencia en ese estado, el feudo del cartel de Sinaloa, liderado por el prófugo Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante más buscado de México.