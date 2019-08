Obama y Clinton analizan en privado unificación demócrata

El presunto candidato presidencial demócrata Barack Obama y su rival Hillary Rodham Clinton se reunieron en privado para dialogar sobre la unificación del Partido Demócrata, mientras sus seguidores siguen presionando a Obama para que la invite a ser compañera de fórmula.



Clinton anunciará el sábado en un discurso dirigido a sus seguidores que suspenderá su campaña y que respaldará a Obama.



Obama dijo que no será presionado en la elección del vicepresidente. Los partidarios de Clinton intentaron propiciar la candidatura de la ex primera dama a la vicepresidencia.



''La senadora Clinton y el senador Obama se reunieron esta noche y mantuvieron un diálogo productivo sobre las importantes tareas pendientes a fin de triunfar en noviembre'', dijeron sus respectivas campañas el jueves por la noche en una declaración conjunta.



La declaración no incluyó detalles de lo tratado y no fueron formulados más comentarios.



El encuentro tuvo lugar horas después que Clinton desautorizada las gestiones de sus seguidores para pedirle a Obama que la seleccionara de vicepresidenta, y prometiera respaldar al legislador de ascendencia africana en las elecciones generales.



''No aspira a la vicepresidencia, y nadie está autorizado a hablar en su nombre. Sólo ella puede hacerlo'', dijo el director de comunicaciones de Clinton Howard Wolfson. ''La decisión depende del senador Obama y solamente de él''.



Empero, la senadora dijo en privado a los legisladores que estaría interesada en la postulación vicepresidencial.



El ex senador estadounidense John Edwards descartó ser compañero de fórmula de Obama, según entrevistas publicadas el viernes por dos importantes diarios madrileños.



''Ya tuve el privilegio de aspirar a la vicepresidencia en 2004, y no lo haré otra vez'', dijo Edwards al diario El Mundo y El País. Edwards, de visita en Madrid, respaldó a Obama en mayo.



Edwards, que fue compañero de fórmula del candidato presidencial John Kerry hace cuatro años y aspirante presidencial este año en las elecciones primarias demócratas, había sido nombrado entre los posibles candidatos a acompañar a Obama.