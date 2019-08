McCain priorizará libre comercio con Latinoamérica

John McCain dijo el viernes que si llega a convertirse en presidente de Estados Unidos convertirá al libre comercio con América Latina en una de sus prioridades, además de reforzar las fronteras.



McCain se manifestó en contra de una amnistía a los inmigrantes indocumentados que viven en el país, se opuso a la idea de conceder licencia de conducir a latinoamericanos que viven ilegalmente en Estados Unidos, y aseguró que el gobierno nacional ha fallado con su política de McCain.



''El gobierno federal ha fracasado con el tema de la inmigración'', sostuvo el senador de Arizona. ''Tenemos que hacer seguras a nuestras fronteras'', dijo McCain y señaló que promoverá un programa de amplias reformas migratorias que incluya visas de trabajo para trabajadores extranjeros temporales.



McCain expresó asimismo que el Plan Mérida que procura combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en México y Centroamérica ''es muy importante'' y elogió la labor del presidente mexicano Felipe Calderón.



''Admiro lo que está haciendo el presidente Calderón... Necesitamos ayudar a México (a combatir el narcotráfico) lo más que podamos'', sostuvo tras indicar que se trata de un problema que también afecta a Estados Unidos.



En una entrevista con un pequeño grupo de periodistas que lo acompañó en un trayecto de 45 minutos desde la zona céntrica de Miami hasta la reserva natural Everglades, McCain expresó que el libre comercio en la región es fundamental para fomentar los sistemas democráticos.



''El libre comercio será mi primera medida ... así mejora también la democracia'', sostuvo y agregó que si llega a la presidencia alentará más consultas, más trabajo conjunto y mejoras económicas en la región.



Dijo también que el Congreso de Estados Unidos ha fallado al no aprobar aún Tratado de Libre Comercio con Colombia y señaló como improbable que el acuerdo sea avalado por los legisladores en lo que queda de este año. El acuerdo, que ya ha sido aprobado en Colombia, necesita el voto favorable del Congreso estadounidense para entrar en vigencia.



Refiriéndose al TLC con Colombia, McCain _ que subió al autobús acompañado por su esposa Cindy y varios colaboradores_ expresó que ''gracias a los (legisladores) demócratas posiblemente no sea aprobado este año''.



''Hemos enviado una mala señal al hemisferio con un amigo'', sostuvo el virtual candidato republicano a la presidencia refiriéndose a Colombia. Criticó asimismo al virtual candidato demócrata a la presidencia Barack Obama, que ha manifestado su interés en renegociar unilateralmente el TLC con México y Canadá. ''Es uno de los tratados más exitosos'', consideró al descartar la propuesta de su rival.



Por otra parte, el aspirante a la presidencia señaló que el mandatario venezolano Hugo Chávez debería ''dejar de insultar al presidente de Estados Unidos'' y esclarecer su presunta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como precondición para un posible diálogo entre los dos.



''No es el comportamiento que esperamos'', expresó McCain refiriéndose a los insultos de Chávez, y dijo que existen otras formas más cordiales de comunicación.



Sin embargo, dijo que antes de decidir si Venezuela debería figurar en la lista de países terroristas que elabora Estados Unidos, es necesario examinar profundamente la situación, sobre todo después de la información revelada tras la confiscación por parte del gobierno colombiano de computadores de guerrilleros y paramilitares colombianos.