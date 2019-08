ELN propone a las FARC "sumar" ideas

Tras la muerte de Manuel Marulanda, fundador y máximo líder de las FARC, la jefatura del rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) propuso que de manera ''urgente'' intercambien y ''sumen'' ideas sobre el movimiento insurgente colombiano.



La propuesta está contenida en un mensaje del comando central del ELN, fechado el 26 de mayo desde ''las montañas de Colombia'', y divulgado en el sitio de internet Voces de Colombia, que difunde comunicados y notas de esa agrupación rebelde, la segunda mayor del país.



''En el ELN estamos seguros, que la partida del comandante Marulanda o de cualquier otro dirigente Fariano, no mella su capacidad ni sus lineamientos estratégicos'', dijo la guerrilla en su nota.



Marulanda, alias Tirofijo'', de 78 años, murió el 26 de marzo de un infarto en las selvas colombianas, según confirmaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un comunicado a fines de mayo.



Tras saludar la designación de Alfonso Cano como sucesor en la jefatura de las FARC, el ELN indicó que ''los retos para remontar las dificultades que hoy vivimos al interior del movimiento insurgente colombiano y la urgencia de solidificar la unidad guerrillera, estamos seguros que estarán en la agenda de ustedes como una prioridad''.



''La profunda crisis e ilegitimidad del gobierno de (el presidente Alvaro) Uribe, exige al movimiento guerrillero, de manera urgente, intercambiar ideas y sumarlas a otras búsquedas de una salida política donde el pueblo y la nación sean los protagonistas'', dijo ELN, una guerrilla surgida en los años 60 al calor de la revolución cubana y la teología de la liberación.



Los rebeldes no indicaron claramente en el comunicado si su iniciativa era una propuesta de unir filas entre ambas agrupaciones rebeldes o una reunión entre las jefaturas de las dos guerrillas y discutir estrategias.



El ELN manifestó su confianza en que ''los dirigentes de las FARC reafirmarán el espíritu que expresó el comandante Marulanda, en su carta dirigida el 5 de diciembre de 2005 al primer comandante del ELN Nicolás Rodríguez, en la que dice: ''Si hemos hablado con nuestros enemigos de clase, ¿por qué no hablamos nosotros como combatientes por una misma causa, aunque utilicemos métodos diferentes en el trabajo revolucionario?''.



Aunque el ELN y las FARC han operado en regiones comunes y han concurrido de manera conjunta a mesas de negociaciones de paz con el gobierno colombiano, en la década de los 90, mantienen diferencias que van desde el tema de financiar parte de sus actividades con el tráfico de drogas, una ausencia de fondos que costó al ELN pérdida de posiciones en regiones colombianas, hasta cómo y bajo qué condiciones llevar nuevos diálogos con el gobierno.