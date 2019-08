Izquierda salvadoreña acusa a derecha por campaña "sucia" de desprestigio

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) acusó hoy a la derecha gobernante de ser la responsable de una campaña propagandística "sucia", con la que buscan desprestigiar al partido de cara a las elecciones de 2009.



"La campaña sucia la está haciendo una fundación fantasma que es montada por ARENA, y es el estilo cobarde de la derecha de escudarse en el anonimato para intentar desprestigiar al partido electoralmente", aseguró a la AFP el diputado del FMLN, Roberto Lorenzana.



Lorenzana, quien además es el jefe de campaña del partido ante las elecciones, agregó que la propaganda lanzada por el denominado Foro Permanente por la Libertad "lleva el mismo propósito que tuvo una campaña oscura" que se montó en contra del FMLN en las elecciones presidenciales de 2004 y de la que el partido acusó a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).



En 2004 un foro, con un nombre casi similar al que ahora ha montado la campaña en contra del partido de la ex guerrilla, señaló al partido de haber secuestrado para financiarse durante le época del conflicto armado (1980-1992) y aseguró que Estados Unidos deportaría "a todos los salvadoreños" en esa nación si el FMLN ganaba las elecciones pues rompería relaciones con el país.



"Nosotros no necesitamos recurrir a inventos ni mucho menos escondernos para decir las cosas tal y como son, aquí todo el mundo sabe que el responsable de que en el país la gente no pueda comer y el costo de vida sea alto es el partido ARENA, por eso la gente demanda un cambio, una nueva esperanza y eso lo ve en el FMLN", sostuvo Lorenzana.



En una de las cuñas de radio el Foro Permanente por la Libertad advierte que el FMLN desea montar gobiernos "como Cuba o Venezuela" y convertir al país en un "paraíso socialista, con las mismas ideas fracasadas que empobrecen a los pueblos".



"Para ellos (el FMLN) el tiempo no pasa, siguen siendo los mismos de siempre, nunca cambian", agrega la cuña radial, en momentos que en la televisión se pasa un anuncio propagandístico donde se muestra "al comandante Leonel González" con su vestimenta de guerrillero en la época de la guerra y de nuevo se advierte que "siguen siendo los mismos de siempre".



Leonel González era el pseudónimo con que era conocido durante la guerra civil el ex comandante guerrillero y ahora diputado y candidato a la vicepresidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Cerén.



Sin embargo, la derechista ARENA se ha desligado de ser la responsable de la campaña sucia en contra del FMLN, aunque comparte el contenido de la campaña.



"En realidad el FMLN sigue siendo el mismo de antes, su dirigencia está anclada a ese pasado, ellos quieren aparentar ser diferentes pero solo es una máscara que se deben de quitar", señaló el jefe de campaña del partido de gobierno, César Funes.



El partido de la ex guerrilla encabeza la intención de voto, según las encuestas, para las elecciones de 2009, en que se renovará a los 84 diputados del Congreso, a los alcaldes de los 262 municipios del país y se elegirá al nuevo presidente y vicepresidente de la República.



De momento tanto el candidato presidencial del FMLN, el periodista Mauricio Funes, así como el postulado por ARENA, el ex director de la policía, Rodrigo Avila, se dedican a recorrer el país en busca de insumos para el montaje de sus programas de gobierno.