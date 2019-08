Uribe quiere que paz surja entre guerra en Colombia

El presidente Alvaro Uribe expresó el jueves su anhelo de paz para Colombia, pero ratificó que eso no implica dejar de combatir a los grupos insurgentes.



''A Dios rogando y con el mazo dando'', dijo el mandatario.



''Si estos señores del ELN, si estos señores de las FARC quieren la paz, el gobierno esta listo'', agregó en una ceremonia de ascensos de oficiales de policía en una academia al norte capitalino.



Pero, advirtió que el gobierno debe ''avanzar en el propósito de derrotar al terrorismo, pero nosotros tenemos...toda la voluntad de paz'', aunque con ''todas las precauciones para evitar el engaño''.



Uribe no cree que ''una propuesta de paz tenga que ser una propuesta teórica refinada, (sino) tiene que ser una propuesta práctica y de buena voluntad'', dijo.



Esto porque mientras se formula ''una propuesta refinada de teoría del diálogo... (a) las fuerzas armadas las ponemos en una parálisis, en un limbo y aprovechan los terroristas para recuperar energía'', indicó.



Desde que asumió el gobierno en 2002, el presidente Uribe aplica una política de mano dura contra grupos como los rebeldes Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los que califica de organizaciones terroristas, igual que Estados Unidos y la Unión Europea.



El mandatario dijo que la muerte de Manuel Marulanda, máximo jefe de las FARC, ocurrida según esa guerrilla el 26 de marzo a causa de un infarto, fue anunciada por los rebeldes desde ''un lugar en el extranjero'', pero no precisó.



''Por allá vimos que, abusando de un lugar extranjero, un guerrillero, en camuflado nuevecito, salió muy compungido y muy orondo a dar la noticia'' de la muerte de Marulanda, dijo Uribe.



El fallecimiento del fundador de las FARC fue anunciada en un video por Timoleón Jiménez, alias Timochenko, miembro de la jefatura rebelde, en un mensaje divulgado a fines de mayo por la cadena Telesur, con sede en Venezuela.



Telesur negó que sus equipos hubieran sido utilizados en la grabación. Caracas niega que preste asistencia o que jefes rebeldes estén en su territorio.



Uribe además critica con frecuencia que con los diálogos de paz que se realizaron durante el gobierno de su predecesor en la presidencia, Andrés Pastrana (1998-2002), quien concedió a las FARC una zona desmilitarizada al sur del país para diálogos que duraron tres años, los rebeldes se fortalecieron y realizaron secuestros, entre otros delitos.



Las FARC exigen para volver a negociar la desmilitarización de otra zona, esta vez en el suroeste colombiano, a lo que el gobierno de Uribe se ha negado sistemáticamente.