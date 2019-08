El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

06 Junio 2008

8:37 p.m. |

Camioneros bolivianos levantan parcialmente bloqueos

LA PAZ / AP

Transportistas de carga pesada aceptaron una tregua y levantaron el corte de una vía principal del país, pero la protesta se mantiene en otras rutas del sur debido a la falta de soluciones a la demanda de los choferes. El director de tránsito de la terminal terrestre, coronel José Murillo, dijo por teléfono a la AP que existen “cortes de rutas en Tarija, Sucre y Potosí’’.



Mientras tanto, no hay salidas de autobuses desde La Paz a esas regiones. El dirigente de los transportistas en Sucre, Edgar Baptista, informó, que los bloqueos seguirán mientras el gobierno no atienda su petición a la reposición de un régimen impositivo que los beneficiaba y que rechazan pagar el impuesto a las utilidades.



Gobierno chileno cede a demandas

SANTIAGO DE CHILE / AP

El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cedió ayer viernes a la demanda de reducir fuertemente un impuesto a los combustibles para que el poderoso gremio de los camioneros depusiera una huelga de tres días, que estaba causando serios trastornos en el abastecimiento alimenticio y de combustibles.



Tras una prolongada negociación que concluyó a las 04:00 de la madrugada del viernes, los dirigentes de huelguistas lograron que finalmente el gobierno accediera a reducir en 80% el impuesto al diesel que se aplicaba al sector. El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo el viernes que el acuerdo por un año tendrá un costo de 59 millones de dólares.



Cancelan obras que buscaban aliviar sequía en Barcelona

MADRID / AP

El gobierno español informó ayer viernes que ha derogado un plan de emergencia para llevar agua mediante un ducto a Barcelona, debido a que las lluvias recientes han mitigado la severa sequía que afectaba a la ciudad. La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que la decisión de detener las obras por 180 millones de euros (277 millones de dólares) para construir el ducto se tomó después de que algunos reportes oficiales confirmaron que los niveles de agua en los depósitos que abastecen a Barcelona han subido, dejando atrás la situación de emergencia. El ducto habría suministrado agua al sistema de la capital catalana desde el río Ebro hacia el suroeste, antes de mayo próximo, cuando estará concluida una planta desalinizadora.



Avioneta con 6 pasajeros se accidenta en Panamá, sin heridos

PANAMA / AP

Una avioneta con seis personas a bordo se salió ayer viernes de la pista al momento de aterrizar y fue a dar a un campo cercano sembrado de arbustos, pero sin dejar heridos se informó oficialmente.



La aeronave modelo Beechcraft 90 (Super King Air) sufrió el accidente en una pista de la Isla de Contadora en el Pacífico panameño, informó en un comunicado la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC). El incidente ocurrió “en momentos en que el piloto de la aeronave procedía a completar la maniobra de aterrizaje’’, agregó el comunicado. La AAC dijo que el capitán de la aeronave informó que al aterrizar la nave ‘hidroplaneó’ (patinó)’’, lo que provocó que se saliera del lado izquierdo de la pista sobre un área de arbustos, ocasionando daños a la aeronave.



Bloquean proyecto senatorial sobre calentamiento global

WASHINGTON / AP

Los senadores republicanos bloquearon ayer viernes un proyecto de ley sobre calentamiento global que habría impuesto reducciones en la emisión de gases causantes del efecto invernadero, y que según sus detractores habría encarecido aún más el precio de la energía. Los patrocinadores del proyecto no alcanzaron ni con muchos los 60 votos necesarios para poner fin al bloqueo republicano a fin de presentarlo al pleno para su votación, por lo que el líder de la mayoría Harry Reid retiró el proyecto. El debate estuvo centrado en el costo económico del proyecto, en realidad un impuesto a la emisión de dióxido de carbono, el principal gas causante del efecto invernadero y que es un producto secundario de la quema de combustibles fósiles. Sus detractores insistieron que encarecería tremendamente el precio de los combustibles.



Atentados matan a 23 en Sri Lanka

COLOMBO, SRI LANKA / AP

Cargas explosivas fueron detonadas ayer viernes en dos autobuses en Sri Lanka, dijeron las autoridades, muriendo por lo menos 23 personas además de quedar heridas otras 67.Los ataques ocurrieron dos días después tras otro atentado dirigido contra civiles en Colombo, que las autoridades culparon a los insurgentes Tigres del Tamil, embarcados en una lucha armada contra el gobierno de Sri Lanka desde hace 25 años.



Si fueron realizados por los insurgentes --que no se atribuyeron responsabilidad y niegan rutinariamente su participación en esas acciones armadas-- los ataques, especialmente el perpetrado cerca de Colombo, demostrarían que están en condiciones de atacar en las zonas controladas por el gobierno pese a las medidas de seguridad establecidas en la capital y sus suburbios.



10 inmigrantes mueren en naufragio entre Italia y Libia

ROMA / AP

Diez personas que pretendían ingresar a Italia murieron al naufragar su embarcación precaria en aguas entre Italia y Libia, informaron las autoridades ayer viernes. El oficial portuario Michele D’Andrea en Palermo, Sicilia, dijo que el naufragio se produjo el jueves cerca de Lampedusa, una pequeña isla italiana más próxima a la costa norafricana que a la de Europa. Dijo que un buque pesquero y la guardia costera italiana rescataron a 27 sobrevivientes y recuperaron los cadáveres.