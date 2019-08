Transportistas mantienen bloqueo en Argentina

Los transportistas de cereales advirtieron el sábado que continuarán cortando rutas en todo el país, mientras no se normalice la actividad del sector agropecuario, que desde hace casi tres meses mantiene un conflicto con el gobierno por el aumento a los impuestos a la exportación de granos.



Aunque las cuatro principales entidades rurales anunciaron que el domingo levantarán la huelga de comercialización de granos, el presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas, Rubén Agugliaro, aseguró a Radio Del Plata que los camioneros suspenderán los cortes cuando los productores les vuelvan a dar trabajo.



“Necesitamos plata (dinero). Si hay trabajo, si nos dan carga, levantamos; si no, vamos a estar parados ahí”, afirmó. Sostuvo que desde el inicio del conflicto en marzo, los transportistas están “sin ganar un centavo, sin vender servicios, que no se pueden guardar como los productores lo hacen con su cosecha”.



Desde que el gobierno anunció el 11 de marzo un aumento en los gravámenes, las principales entidades agropecuarias han realizado tres huelgas. La más importante fue en marzo, cuando durante 21 días paralizaron la comercialización de todos los productos agropecuarios provocando desabastecimiento de alimentos.



Golpes entre agricultores y transportistas

Los dueños de camiones de carga se plegaron esta semana al paro del agro, cortando rutas con el argumento de que el prolongado conflicto ha afectado su actividad. La medida de fuerza de los camioneros sumó tensión al conflicto.



En algunas localidades, productores rurales y transportistas llegaron a enfrentarse a golpes y empujones. En la ciudad de Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires, 135 kilómetros al sur de esta capital, un transportista resultó herido de arma blanca tras una pelea entre camioneros. “Hubo camiones rotos y un camionero con una herida de arma blanca, aparentemente sin demasiadas complicaciones”, dijo a Radio 10 el alcalde de Roque Pérez, Hugo Oreja.



Las entidades rurales y el gobierno mantendrán el lunes una reunión convocada por el Defensor del Pueblo de la Nación.



El vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Carlos Garetto, sostuvo que las organizaciones “siempre propiciamos el diálogo y canalizamos por esa vía el conflicto”. Consideró que “las partes tienen que ceder y acercar posiciones”.



Pero en un acto en la provincia patagónica de Chubut, el ex presidente Néstor Kirchner --esposo de la actual mandataria Cristina Fernández y líder del Partido Justicialista (peronista)--, advirtió que el gobierno se mantendrá inflexible con los impuestos.



“Hemos soportado estoicamente 90 días de extorsión y de presión permanente... tienen que entender que las retenciones (gravámenes) equilibran los precios internacionales con los nacionales”.



Las exportaciones agroindustriales son la mayor fuente de divisas de Argentina, el tercer productor mundial de soja.