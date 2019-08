El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

07 Junio 2008

6:44 p.m. |

Detienen a narcos colombianos pedidos por EU

Bogotá / AFP

Siete colombianos pedidos en extradición por Estados Unidos, acusados de narcotráfico, fueron capturados en la región cafetalera del centro-oeste del país, informó este sábado la Fiscalía General. Las detenciones se produjeron en el marco de la operación “oro negro”, desplegada en la ciudad de Armenia contra una red de tráfico de cocaína, según el reporte, donde se agregó que los sospechosos son requeridos por la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.



La Fiscalía dijo igualmente que notificó a otros seis narcotraficantes, pedidos de extradición en su contra por parte de la justicia estadounidense. Desde agosto de 2002, cuando el presidente Álvaro Uribe inició su primer mandato, el gobierno ha extraditado a más de medio millar de colombianos, la mayoría a Estados Unidos, por tráfico de drogas y lavado de activos.



Morales invita a Alan García a debatir diferencias

LA PAZ / AFP

El presidente de Bolivia, Evo Morales, invitó públicamente este sábado a su colega de Perú, Alan García, a “debatir nuestras diferencias” respecto a las negociaciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Europa.



Morales y García mantienen públicas diferencias de enfoque respecto a esas negociaciones, que han trabado las gestiones andinas en bloque con la Unión Europea.



“Invito al presidente Alan García a debatir nuestras diferencias, discutir nuestras diferencias, trabajar juntos, porque no podemos privatizar los servicios básicos, no podemos privatizar la propiedad intelectual, no podemos entregar a las transnacionales los recursos naturales”, dijo Morales en un acto público. Morales resaltó que “esas son nuestras diferencias y junto al pueblo hay que debatirlas, para que juntos como presidentes de dos (países) hermanos, vecinos, trabajemos para nuestros pueblos”.



Munición venezolana en poder de las FARC sería robada

Bogotá / AFP

La munición que un presunto militar venezolano negociaba con la guerrilla de las FARC, por lo cual fue detenido en Colombia junto a otras tres personas, habría sido robada de una guarnición de su país, según fuentes de la Fiscalía citadas este sábado por la prensa local.



“Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que la munición sería robada de una guarnición militar en (la ciudad de) Valencia, y transportada en carro hasta la frontera con Colombia”, señaló el diario bogotano El Tiempo. “Luego era movilizada en lanchas por el río Orinoco hasta puntos de encuentro acordados con las FARC para la venta”, añadió la publicación. Un hombre que se identificó como Manuel Agudo Escalona, y que dijo ser sargento segundo de la Guardia Nacional, fue capturado junto con otro venezolano y dos colombianos en el este de Colombia, cuando negociaban 40 mil cartuchos para fusiles AK-47, informó el viernes el fiscal general Mario Iguarán. Según el funcionario, la munición estaría destinada al frente 16 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).



Ecuador: “secundario” restablecer relaciones con Colombia

Quito / AFP

Ecuador consideró el sábado como “secundario” la reanudación de sus relaciones con Colombia a nivel de encargados de negocios, tres meses después del bombardeo colombiano contra la guerrilla de las FARC en suelo ecuatoriano, que derivó en la ruptura de los lazos diplomáticos.



“La reapertura de relaciones diplomáticas es, de alguna manera, algo formal, secundario; hay cosas mucho más de fondo”, expresó la canciller María Isabel Salvador en declaraciones reproducidas por el diario quiteño El Comercio.



Anotó que el restablecimiento “no es el objetivo final, sino la recuperación de la confianza” que Quito perdió a raíz del ataque militar colombiano contra un campamento de las FARC en Ecuador del 1 de marzo, que dejó unos 20 muertos --incluido el jefe rebelde Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano--. “La pérdida de confianza es el tema de fondo”, enfatizó la diplomática, quien admitió la posibilidad de reunirse con su homólogo de Colombia, Fernando Araújo, “cuando a nivel de vicecancilleres la negociación no avance”.



Ecuador prohíbe a fragata EU atracar en puerto de Manta

Quito / AFP

Ecuador prohibió a una fragata de la Marina de Estados Unidos acoderar en Manta (suroeste), donde Washington utiliza una base militar para operaciones aéreas antidrogas, informó el capitán de ese puerto, Patricio Mora, en declaraciones reproducidas el sábado por la prensa.



La embarcación estadounidense, identificada como McInerney FFG-8 y acusada por pescadores locales de hundir barcos de bandera ecuatoriana dentro de aguas territoriales, fue impedida de ingresar a la terminal marítima de Manta por violar la soberanía nacional en dos ocasiones en mayo, de acuerdo con versiones periodísticas.



Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador no habían informado nada al respecto.



Según la prensa, la fragata había pedido permiso para acoderar en Manta el 12 y 13 de mayo (como lo hizo) y el 6 y 7 de junio para labores logísticas, pero fue descubierta dentro del mar territorial ecuatoriano los días 21 y 27 de mayo, en clara violación de la soberanía.



Disturbios en Egipto por cese de harina subvencionada

EL CAIRO / AFP

Una manifestación en un pueblo del norte de El Cairo, contra la decisión de las autoridades locales de suspender el suministro de harina subvencionada, degeneró en disturbios con la Policía, según los servicios de seguridad.



Varios cientos de habitantes de Borg el-Borollos quemaron neumáticos y bloquearon la carretera que pasa cerca de su aldea, afirmó a la AFP un responsable de estos servicios que pidió mantener el anonimato.