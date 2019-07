Lakshmi dejó de ser "diosa"

La operación de la pequeña Lakshmi, una niña de dos años que nació con cuatro piernas y cuatro brazos y a la que algunos vecinos consideraban divina, terminó con éxito tras 27 horas de intervención en un hospital del sur de la India.



"Lakshmi está bien y se encuentra estable", declaró la coordinadora jefe del Hospital Sparsh de Bangalore (sur), Mamata Patil, en declaraciones a la agencia india PTI. La operación ha sido llevada a cabo por un equipo de 36 cirujanos que mantendrán ahora una observación de 48 a 72 horas de la pequeña, que descansa con ventilación asistida en la unidad de cuidados intensivos.



Lakshmi nació unida por la pelvis con el cuerpo de una gemela que no se desarrolló correctamente, y que hasta ahora actuaba como un parásito de su cuerpo. Durante la operación, los cirujanos han tenido que reconstruir el anillo pélvico de la pequeña, así como extirparle los brazos, las piernas y los riñones inservibles de su gemela parásita.



"Hemos logrado separar los huesos que cubren la espina dorsal y hemos logrado una separación a nivel óseo de Lakshmi y su gemela parásita, declaró a la cadena IBN el neurocirujano Thimappa Hegde, poco antes del término de la operación.



La niña nació en una familia muy pobre en el distrito de Araria, situado en la región de Bihar y cerca de la frontera india con Nepal, y muchos vecinos la consideraron una reencarnación de la diosa Lakshmi, que tiene ocho brazos.



"Todos empezaron a rezar a mi hija. Y nosotros también", declaró su padre, Shambhu. Pero su padre pronto se dio cuenta de que la bebé necesitaba atención médica urgente y emprendió la búsqueda de un cirujano capaz de realizar la operación, sin la cual los médicos estiman que Lakhsmi no superaría la adolescencia.



La operación ha tenido un coste estimado de unas 2 millones 500 mil rupias (unos 64 mil dólares), aunque el hospital ha decidido no cobrar por ella a la familia.



"Por favor, recen para que sea un éxito", había declarado la madre de Lakshmi, Poonam, poco antes de que su hija entrara en el quirófano.