Atentan contra diario vasco en España

España / AP

Una bomba estalló el domingo por la madrugada en la imprenta de un periódico vasco cuya línea editorial condena la violencia separatista, informó el ministerio del Interior de España. No se registraron lesionados.



La bomba estalló en la imprenta del diario El Correo, cerca de Bilbao, indicó un vocero regional del ministerio.



La explosión ocurrió alrededor de las 03.00 horas (0100 GMT), cuando había trabajadores en las instalaciones, dijo el portavoz en forma anónima para acatar disposiciones gubernamentales. La detonación causó daños en el inmueble, añadió.



No hubo advertencia sobre la explosión y la zona fue acordonada por la policía vasca, dijo el vocero a The Associated Press.



El Correo acusó del atentado al grupo armado vasco ETA, que lucha por una patria vasca en una región que se extiende desde el norte de España hasta el suroeste de Francia. Más de 825 personas han muerto en episodios de violencia en la región vasca.



El ataque, el cuarto contra El Correo, se registró un día después del 40 aniversario del primer ataque letal de la ETA, dijo José Miguel Santa María, subdirector de la publicación.