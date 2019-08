El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

08 Junio 2008 |

8:14 p.m. |

END

Mueren tres turistas al naufragar en Amazonía colombiana

Bogotá / AFP

Tres turistas colombianos murieron al naufragar su embarcación en el río Amazonas (sur), mientras que 14 fueron rescatados con vida por la Armada Nacional, informaron este domingo las autoridades.



Según el reporte, el accidente se produjo cuando la motonave golpeó un tronco en el poblado de Palmeras, a unos 65 kilómetros de la ciudad de Leticia, falleciendo dos mujeres de 67 años y una niña de 12.



Los otros 14 pasajeros fueron rescatados por guardacostas de la Armada, quienes les prestaron asistencia médica y recuperaron los tres cadáveres, dijo el coronel Héctor Triviño, jefe de la Policía en el departamento de Amazonas.



Canciller argentino reclamará Malvinas en la ONU

BUENOS AIRES / AP

El canciller Jorge Taiana expondrá el jueves ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas los reclamos argentinos de soberanía sobre las islas Malvinas, en poder de Gran Bretaña.



El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Taiana se reunirá el miércoles en Nueva York con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en relación con esta presentación. Argentina reclama desde 1833 por la ocupación británica de las islas, por las que libró y perdió una guerra en 1982. El reclamo se extiende a las islas Sandwich del Sur y Georgias del Sur. La información prevé que el Comité de Descolonización aprobará por consenso una resolución pidiendo a los gobiernos británico y argentino emprender lo antes posible negociaciones bilaterales para una solución pacífica de la controversia.



Cientos de exiliados tibetanos detenidos en Nepal

KATMANDU / AP

Autoridades nepaleses detuvieron a 185 exiliados tibetanos que protestaban el domingo contra la represión del gobierno chino en el Tíbet.



El policía Hom Chauhan dijo que los manifestantes fueron detenidos durante una manifestación frente a una oficina consular china en Katmandú. Se trató de la protesta más reciente de una serie de manifestaciones realizadas diariamente por los exiliados tibetanos. “Paren la matanza en el Tíbet’’, corearon los manifestantes.



Chauhan informó que los detenidos muy probablemente serán liberados horas más tarde. Las autoridades nepaleses han advertido que las protestas contra países aliados, incluyendo a China, no serían permitidas y que los refugiados tibetanos quedaban excluidos de toda actividad política.



Incendio en mansión del gobernador de Texas

AUSTIN, Texas, EU / AP

Un incendio quemó el domingo gran parte de la histórica residencia oficial del gobernador de Texas y las autoridades sospechan que fue premeditado.



El fuego causó daños que están “en el límite de la catástrofe’’, dijo una portavoz del gobernador estatal. “Tenemos algunas evidencias que indican que lo que vemos aquí es un incendio provocado intencionalmente’’, dijo el jefe del cuerpo estatal de bomberos, Paul Maldonado. “De modo que creemos que podríamos estar ante un acto delictivo’’.



La mansión, de 152 años, estaba desocupada en el momento del incendio, dijo Robert Black, portavoz del gobernador Rick Perry, y estaba siendo sometida a una remodelación de 10 millones de dólares, por lo que Perry y su esposa Anita se habían mudado a otro hogar el año pasado.



La oficina federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) envió un equipo para investigar el incendio, dijo Maldonado. No dio más detalles sobre cómo pudo ser iniciado el fuego o si había algún sospechoso, pero informó que había cámaras de seguridad en el terreno de la mansión.



Investigan situación de indígenas en Ecuador

LA PAZ / AFP

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA investigará desde este lunes en Bolivia si existen comunidades indígenas en situación de servidumbre como afirma el gobierno del presidente Evo Morales, confirmó el domingo la Cancillería.



La misión de la CIDH, que trabajará durante 5 días, estará encabezada por la vicepresidenta de la entidad, Luz Patricia Mejía, en su condición de relatora para Bolivia, y conformada por Víctor Abramovich, relator para los Derechos de los Pueblos Indígenas, y personal de la secretaría ejecutiva del organismo.



Los miembros de la misión realizarán labores in situ en la región del Chaco boliviano, donde en el pasado mes de abril grupos de hacendados resistieron a bala investigaciones del gobierno sobre la propiedad agraria y la servidumbre. En abril los hacendados además cortaron durante nueve días una importante ruta que conecta Bolivia con Argentina.



Reanudan búsqueda de avión desaparecido en sur de Chile

SANTIAGO DE CHILE / AP

Las autoridades reanudaron el domingo la búsqueda por aire y tierra de un avión monomotor con 10 personas a bordo que se encuentra desaparecido desde la víspera, luego de captar la señal del localizador de emergencia de la aeronave.



La fuerza aérea informó que se detectó la señal del localizador del Cessna Caravan en las cercanías de la localidad austral de La Junta, adonde se dirigía tras despegar de la ciudad de Puerto Montt, un mil kilómetros al sur de Santiago. Desde las primeras horas de la mañana del domingo, tres aviones y un helicóptero participan en la búsqueda centralizada en ese sector, mientras patrullas de la policía recorren la misma zona por tierra. “Los vamos a encontrar’’, dijo el jefe regional de la fuerza aérea, general Hugo Peña, pese a las difíciles condiciones del tiempo. “Tenemos las señales que emitió el equipo transmisor de emergencia y las que hemos detectado con nuestros equipos’’.