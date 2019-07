Estudiante mata a ocho personas después de anunciar la masacre por YouTube

Un estudiante de 18 años mató a ocho personas en un instituto de enseñanza media de Tuusula, en el sur de Finlandia, en lo que según todos los indicios fue una masacre previamente anunciada en un vídeo colgado YouTube, contra lo que denomina "vergüenzas de la raza humana".



El vídeo, titulado "Jokela High School Massacre - 11/7/2007" ("Masacre en el instituto Jokela"), muestra el exterior del edificio del instituto Jokela, y a continuación dos imágenes fijas de un joven apuntando con una pistola sobre fondo rojo, aparentemente el mismo que perpetró la masacre.



El autor de la masacre, que se encuentra en estado crítico tras intentar suicidarse de un disparo en la cabeza, entró en el centro poco antes del mediodía hora local y empezó a disparar en medio de una clase del instituto de enseñanza media Jokela de Tuusula, a unos 50 kilómetros al norte de Helsinki.



Una de las testigos presenciales, la madre de una estudiante, explicó que se cruzó con el asesino en el pasillo del instituto poco después de comenzar la masacre.



"¿Adónde vas?", le preguntó el joven empuñando la pistola, a lo que la mujer contestó temblando que tenía una cita con la profesora de su hija. "Pues ya no hay cita", le contestó antes de darse la vuelta y alejarse por el pasillo, según relató la asustada madre, que aprovechó para huir corriendo.



Intentó suicidarse



Cuando los agentes de policía llegaron al centro educativo, el asesino les disparó una vez, sin provocar heridos, y poco después intentó suicidarse.



"La situación era caótica. Los estudiantes intentaban escapar por las ventanas y huían corriendo del edificio", explicó un portavoz policial.



Aunque no hay confirmación policial, parece que el autor es el joven que el martes colgó un vídeo, de un minuto y 17 segundos de duración, en Youtube, con el nombre de usuario "Sturmgeist89" ("Espíritu de tormenta" en alemán), y se presenta a sí mismo como un finlandés de 18 años cuyo nombre real es Pekka-Eric Auvinen.



Retiraron video de Internet



En la ficha del autor, el joven se define como un "existencialista cínico, un humanista antihumano, un darwinista social antisocial, un idealista realista y un ateo endiosado".



"Ya he tenido bastante. No quiero formar parte de esta mierda de sociedad", afirmó en la página web de YouTube, que ya ha sido retirada de internet.



"Estoy preparado para luchar y morir por mi causa. Yo, como un selector natural, eliminaré a todos aquellos a quienes considere incapacitados, vergüenzas de la raza humana y fracasos de la selección natural", añadió.



El joven tenía una cuenta anterior en YouTube con el sobrenombre de "Natural Selector89" ("Selector natural" y su año de nacimiento), pero el portal de internet la suspendió debido a lo siniestro de su contenido.



Sin embargo, consiguió abrir una nueva cuenta con el sobrenombre "Sturmgeist89" y colgó varios vídeos más, entre ellos aquel donde anunciaba la masacre en su instituto la víspera de perpetrarla.



Entre estos vídeos figuraba uno titulado "Just testing my gun" ("Probando my pistola"), en el que un joven dispara a corta distancia varias veces sobre una manzana en un bosque nevado.



La humanidad está sobrevalorada



En un tercer vídeo, bajo el título "Me & Catherine" ("Yo y Catherine"), "Sturmgeist89" muestra una pistola, un cargador y varias balas, y después se puede ver a un joven empuñando el arma con una camiseta con la leyenda "La humanidad está sobrevalorada".



"Podéis preguntaros por qué hice esto y qué es lo que busco. Bueno, la mayoría de vosotros sois demasiado arrogantes y cerrados de mente como para entender...", declaró en su ficha de YouTube.



Los cerca de 300 alumnos de primaria y 160 de secundaria de la escuela fueron evacuados en autobuses a una iglesia cercana, donde recibieron primeros auxilios y fueron atendidos por psicólogos.



Varios estudiantes sufrieron heridas leves al saltar en su huida desde el segundo piso del edificio o al cortarse con los cristales de las ventanas.



Siete estudiantes asesinados



De momento, la única víctima mortal de la que se conocen sus datos es la directora del instituto, mientras prosiguen los trabajos de identificación de los siete estudiantes asesinados.



La policía investiga además las circunstancias que llevaron al joven estudiante a cometer una matanza que ha conmocionado a la pacífica sociedad finlandesa.