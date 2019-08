Colombia espera "hechos concretos" tras declaraciones de Chávez

El gobierno colombiano expresó su esperanza de que la nueva actitud del presidente venezolano Hugo Chávez de pedir a las FARC la liberación de secuestrados se traduzca en hechos concretos.



''Ojalá esa actitud se traduzca en hechos. Si eso se traduce en hechos, es una muy buena noticia'', dijo el ministro de Defensa Juan Manuel Santos en una entrevista con la cadena radial Caracol.



Santos no indicó cuáles serían esas muestras concretas de cambio en la postura de Chávez, cuyo gobierno ha sido visto por Bogotá como un aliado de las guerrillas, incluso discutiendo posibles apoyos de armas y dinero, según documentos hallados en el computador de un jefe insurgente.



Chávez formuló el domingo un llamado a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que liberen, ''a cambio de nada'', a secuestrados en poder de los rebeldes, a quienes, además, dijo que ''la guerra de guerrillas pasó a la historia... y ustedes en las FARC deben saber una cosa: que ustedes se han convertido en una excusa del imperio, (el gobierno de los Estados Unidos), para amenazarnos a todos nosotros''.



Las FARC, que han expresado sus simpatías por Chávez y algunos de sus jefes se han reunido en Caracas con el Presidente, no suelen comentar de inmediato, o incluso a veces guardan silencio frente a estos llamados.



Sobre la vigencia de la lucha armada, sin embargo, Iván Márquez, uno de los siete miembros de la dirección de las FARC y quien se ha entrevistado con Chávez, dijo en una comunicación el 5 de junio que ''el alzamiento armado es un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo''.



Esa lucha armada es ''medio legítimo para librarse de la opresión'', agregó Márquez en su comunicación desde las ''montañas de Colombia'' y divulgada el domingo en el sitio de internet de la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP), que suele difundir notas y pronunciamiento de los rebeldes.



Las declaraciones de Chávez fueron recibidas por analistas con algo de sorpresa, recordando que hace pocos meses pedía que se reconociera a las FARC como una fuerza beligerante y destacaba el derecho que tenían a la lucha armada.



''Realmente desconcierta. ¿Por qué ese cambio tan brusco? Si hace unas semanas estaba pidiendo el estatus de beligerancia'' para los insurgentes, dijo Lázaro Viveros, ex asesor de paz colombiano. ''Uno no entiende lo que esta detrás de lo que dice Chávez y hay que esperar el pronunciamiento de las FARC... porque yo no las veo cambiando sólo por lo que diga Chávez'', agregó Viveros en entrevista telefónica.



La ex ministra de Defensa, la senadora oficialista Martha Lucía Ramírez, destacó que ''este cambio lo recibo con prudencia... hay que recordar que el presidente Chávez es muy temperamental e impredecible... no sabemos si realmente tiene esta convicción o si la va a mantener''.



Además, dijo, Chávez está concentrado en que su movimiento gane las elecciones regionales de noviembre y ''tiene claro cuánto le ha costado (electoralmente) el apoyo a las FARC''.



Pero Carlos Lozano, director del semanario Voz del Partido Comunista de Colombia y facilitador del gobierno para buscar un contacto con las FARC, dijo que la postura de Chávez no es nueva porque siempre ha estado a favor de las liberaciones de secuestrados y de buscar un canje o intercambio humanitario de al menos 40 retenidos en poder de los insurgentes a cambio de cientos de guerrilleros en prisión.



''Quizá ahora lo hace de una manera más directa, más drástica. Me parece que Chávez lo que trata de interpretar es un momento, una situación, en la cual se presenta un relevo en la comandancia de las FARC'', dijo Lozano al diario El Tiempo.



Fue una referencia a la muerte de Manuel Marulanda, máximo jefe y fundador de las FARC. La dirección insurgente designó como sucesor a Alfonso Cano, a quien Chávez dirigió el domingo su llamado.