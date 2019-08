"Nicaragua desea seguir adelante con el FMI"

El representante del Fondo Monetario Internacional, FMI, en Nicaragua, Humberto Arbulú, dijo el lunes que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene ''la intención de seguir adelante'' con ese organismo.



El funcionario comentó en esa forma declaraciones vertidas el sábado por el presidente Daniel Ortega respecto a que el país tiene que caminar ''con el Fondo Monetario o sin el Fondo Monetario, porque riquezas tenemos...y de eso tienen que estar claros los señores del Fondo''.



''Lo que él (Ortega) está diciendo, me parece, es que Nicaragua considera que hay dos alternativas ir hacia adelante con el Fondo o ir hacia adelante sin el Fondo y en ese caso yo lo interpreto que hay una intención de ir hacia adelante'', dijo Arbulú en declaraciones difundidas por un canal de televisión local.



Agregó que ''en vista de que el Fondo no tiene o no ha tenido hasta ahora ninguna objeción a tener un acuerdo con el país, yo lo veo desde un punto de vista positivo''.



Morales Carazo: se debe mantener relaciones con FMI



El vicepresidente Jaime Morales Carazo dijo que ''no es lo deseable romper con nadie ni mucho menos, ni hay el ánimo de eso''. Agregó que ''siempre es bueno mantener relaciones'' con los organismos internacionales sobre todo con el FMI que otorga ''el aval para el financiamiento de los países en desarrollo''.



Una misión del Fondo arribó el lunes al país para conversar con las autoridades nicaragüenses sobre el cumplimiento del programa con el organismo.



El FMI mantiene retenido un primer desembolso de 39 millones de dólares debido a que el gobierno aún tiene pendiente algunos compromisos relativos a una Ley antifraude eléctrico y debe entregar antes del 30 de junio un estudio actuarial sobre el sistema de pensiones vigente.



El organismo también ha manifestado preocupación por la espiral inflacionaria del país que el año pasado cerró en 16,88 por ciento y la falta de transparencia respecto a los fondos de la cooperación venezolana.