Advierten sobre peligrosidad de aeropuerto de Costa Rica por falta de luces

El aeropuerto internacional Juan Santamaría, el principal de Costa Rica, se ubica entre los más peligros de América Latina debido a que carece de luces de aproximación, aseguró este lunes una fuente del sector.



"Costa Rica es el único país centroamericano que no cuenta con luces de aproximación en su principal aeropuerto", aseguró el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Mario Zamora, en declaraciones al diario La República.



La ausencia de luces hace peligroso -y en ocasiones imposible- el aterrizaje de aeronaves durante la noche o cuando hay densa neblina, porque los pilotos no pueden divisar la pista.



Ello hace que una cantidad importante de vuelos tenga que desviarse a las terminales de Liberia (al norte del país), Panamá o Nicaragua, lo que causa un serio perjuicio económico a las líneas aéreas, aseguró Zamora.



Según fuentes consultadas por el diario, el aeropuerto Juan Santamaría (17 km al norte de San José) carece de luces de aproximación desde hace cuatro años, desde que sufrieron un desperfecto.



La viceministra de Transporte, Viviana Martin, aseguró que el gobierno ya cuenta con los recursos necesarios para instalar estos equipos, alrededor de 1,2 millones de dólares, pero admitió que no podrán instalarse antes de que finalice el año.