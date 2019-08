El tabaco aumenta los riesgos de pérdida de memoria

Fumar aumenta el riesgo de pérdidas de memoria entre los adultos de edad media, según un meta-análisis realizado por un equipo de investigadores franceses difundido el lunes en Estados Unidos en los Archives of Internal Medicine.



Médicos del Instituto Nacional de la Salud y de Investigación Médica de Villejuif (Francia) analizaron los datos médicos de los 10.308 funcionarios británicos de entre 35 y 55 años que participaron del estudio, bautizado "Whitehall II" entre 1985 y 1988.



El grupo de fumadores fue identificado al comienzo del estudio y nuevamente entre 1997 y 1999.



En total 5.388 participantes fueron sometidos a test de memoria, razonamiento, vocabulario y fluidez verbal diez años más tarde entre 1997 y 1999. De ese grupo, 4.659 fueron controlados de nuevo cinco años más tarde.



Los resultados de esos tests fueron comparados con los de los no-fumadores y ex fumadores de edades similares.



En el primer test de agilidad mental, los fumadores se situaban a menudo en el grupo del 20% con peores resultados.



En el caso de las personas que dejaron de fumar durante el estudio, las pruebas muestran una mejora de su estilo de vida, como un menor consumo de alcohol, más actividad física y más consumo de frutas y vegetales.



No obstante, los autores del análisis subrayan que el vínculo entre fumar y las funciones mentales es difícil de establecer en los mayores del grupo ya que muchos de ellos no volvieron debido a enfermedad o fallecimiento.



Los resultados de esta investigación permiten pensar que fumadores que sufren déficit en sus capacidades mentales a una edad madura podrían sufrir demencia más rápidamente que los no fumadores, según los investigadores.