Secretario de Comercio de EEUU advierte sobre falta de mano de obra agrícola

El secretario estadounidense de Comercio, Carlos Gutiérrez, advirtió este lunes de que granjeros estadounidenses se van a México para continuar su producción, por las dificultades para contratar a inmigrantes en su país y la ausencia de una reforma migratoria.



"Los dueños de empresas agrícolas, como no pueden encontrar trabajadores legales (...), tienen que seguir con su negocio y se cambian a una localidad cercana. En muchos casos, ha sido a México", afirmó, en una rueda de prensa conjunta con Michael Chertoff, jefe del Departamento de Seguridad Interior (DHS).



El funcionario aseguró que el mercado laboral "está muy apretado" en varios estados, principalmente agrícolas, a pesar de que el desempleo subió a 5,5% a nivel nacional, la tasa más alta en 22 años.



"No tener trabajadores en el sector agrícola afecta al resto de la economía", aseguró Gutiérrez, quien dijo que "es un grave error no admitir que se necesita una reforma migratoria" en Estados Unidos, para permitir la llegada de trabajadores inmigrantes legales.



En los dos últimos años, el sector más radical del Partido Republicano impidió asimismo la aprobación por el Congreso de dos proyectos de reforma migratoria que habrían abierto la puerta a la regularización de millones de indocumentados.