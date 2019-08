Presidente colombiano niega haber sobornado a diputada para su reelección

El presidente colombiano Alvaro Uribe negó este lunes que haya sobornado a una ex diputada para que votara en el Congreso a favor de una reforma constitucional que autorizó su reelección en 2006.



Uribe, quien es investigado por ese caso en la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado que la ex legisladora Yidis Medina "nunca" le pidió cargos en el Estado a cambio de votar "favorablemente" la reforma.



La Corte Suprema de Justicia condenó la semana pasada a Medina por cohecho, señalando que había recibido dádivas para respaldar la enmienda, presuntamente de dos ministros y otro alto cargo del gobierno.



Según la parlamentaria, que está presa, Uribe estaba al tanto de esos sobornos, que ella aceptó, pero no le fueron cumplidos en su totalidad.



"Creo no haber pedido a congresista alguno en particular que votara el acto legislativo. Si alguien recibió ese pedido mío, le ruego expresarlo", agregó el mandatario, que acusó a Medina de haber presionado hace cuatro meses a funcionarios para que le dieran puestos en la estatal Ecopetrol.



Uribe pidió a la Cámara tomar en cuenta esos elementos para saber si "estamos en presencia de una coartada, probablemente estimulada también por terceros, con el sólo propósito de hacer daño al gobierno".



Los votos de Medina y el congresista Teodolindo Avendaño -también preso- permitieron que la reforma fuera aprobada, tras lo cual Uribe fue reelecto con un amplio margen.