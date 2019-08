Ex rehén de FARC cree que esta semana habrá nuevas liberaciones en Colombia

El ex congresista Luis Eladio Pérez, ex rehén de las FARC, dijo hoy que cree que esta semana se producirán nuevas liberaciones unilaterales por parte de esa guerrilla y señaló que no descarta que la política colombo-francesa Ingrid Betancourt pueda estar incluida.



"Nuevas liberaciones se van a dar pronto. Pienso que esta misma semana pues tuve confirmación de alguien muy creíble de las FARC, de la determinación (de ese grupo) de hacer nuevas liberaciones. Sé que en este momento están caminando hacia la libertad", señaló Pérez en diálogo con la AFP.



Pérez -que duró casi siete años en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) hasta que fue liberado en febrero- dijo tener entendido que el anuncio de las liberaciones lo hará el jefe guerrillero Iván Márquez.



"Muy pronto se van a producir liberaciones, no importa si será por Venezuela o por Ecuador", había dicho, horas antes a la emisora Caracol, el ex congresista para quien el último pronunciamiento del presidente venezolano, Hugo Chávez, instando a los rebeldes a liberar secuestrados es "muy positivo".



"Creo que (a las FARC) les va a quedar muy difícil mandar al carajo a Chávez porque sin duda es un aliado fundamental en sus aspiraciones y en sus proyectos políticos. Yo sí creo que llegó el momento definitivamente de pensar en serio en un proceso de negociación", precisó.



El ex congresista señaló que "es posible" que las liberaciones se den esta misma semana y que, aunque no tiene una información precisa, entre los liberados podría estar la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada desde el 23 de febrero de 2002.



"Ojalá. No hay confirmación sobre ella (Betancourt), pero ojalá sea así", concluyó Pérez, de 50 años, un político experto en relaciones exteriores que durante su secuestro sufrió serias dolencias y se convirtió en confidente de Betancourt.



En las últimas semanas Pérez hizo afirmaciones similares sobre liberaciones de rehenes, aunque está vez es la primera en que menciona un plazo.



En abril, el dirigente de las FARC Iván Márquez aseguró en un comunicado que tras la muerte del número dos del grupo Raúl Reyes, en un ataque colombiano en Ecuador, no habría nueva liberaciones unilaterales de rehenes.