Mundo al Dia

09 Junio 2008 |

Alan García acepta conversar con Morales

LIMA / AP

El presidente Alan García dijo ayer lunes que tiene la mejor disposición para conversar con su colega de Bolivia Evo Morales, quien lo retó a debatir sobre las diferencias entre sus gobiernos en temas comerciales. “Siempre tendré la mejor disposición de conversar con el presidente Evo en donde él desee, porque aquí lo que me interesa es superar las diferencias’’, dijo García en declaraciones a reporteros. García expresó que en esa conversación trataría en lo posible de convencer a Morales “de la bondad del comercio mundial y de la necesidad que tienen países como Perú y como Bolivia de estar conectados a los grandes mercados para dar trabajo a sus ciudadanos’’.



Irán sostiene que presencia de EU es el principal problema en Irak

IRÁN / AP

El líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, dijo ayer lunes al visitante primer ministro iraquí Nuri al-Maliki que la causa de los problemas en Irak es la presencia militar estadounidense, con lo que dejó bien clara su oposición al acuerdo de seguridad norteamericano-iraquí. Las conversaciones de al-Maliki con los líderes iraníes durante su visita de tres días a Teherán se han centrado en el propuesto acuerdo de seguridad que Irán teme mantendrá a Estados Unidos en el vecino Irak durante años.



Pakistán debería eliminar protección a talibanes

KABUL / AP

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN enfrentarán “consecuencias catastróficas a largo plazo’’ en sus esfuerzos por estabilizar Afganistán si no son eliminados los refugios talibanes en la vecina Pakistán, señala un informe publicado ayer lunes. El estudio realizado por RAND Corp. también descubrió que agentes del servicio de espionaje de Pakistán y de los Cuerpos Fronterizos-una fuerza emplazada en la frontera con Afganistán - han provisto ayuda directa a los militantes talibanes. “Toda insurgencia que ha tenido éxito en Afganistán desde 1979 ha gozado de protección en las naciones vecinas, y la actual insurgencia no es la excepción’’, señala el autor del informe, Seth Jones.



Bolivianos protestan contra de supuesto asilo a ex ministro

LA PAZ / AP

Miles de manifestantes marcharon ayer lunes hacia el edificio de la Embajada de los Estados Unidos en protesta por el supuesto asilo político otorgado a un ex ministro boliviano que en 2003 fue señalado de dirigir la respuesta militar a violentas protestas que dejaron más de 60 muertos. Carlos Sánchez, Ministro de Defensa durante el período en que fue presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo a radio Fides la semana pasada que gozaba del asilo político por los Estados Unidos, lo que desató protestas por residentes de El Alto, donde se realizaron los hechos violentos el 2003. Oficialmente, ni el gobierno de Bolivia ni el de Estados Unidos han confirmado el asilo político. Sin embargo, los abogados de Sánchez insisten en esta capital que sí recibió dicho asilo.



Tropas ven secuestrados gringos en Colombia

BOGOTÁ / AP

Militares colombianos avistaron hace un par de meses en una región del sureste colombiano a tres hombres que presumen son tres contratistas estadounidenses, retenidos por las FARC desde febrero de 2003, informó el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Santos dijo en una entrevista con la radio La W que los militares no se acercaron al lugar porque tienen “instrucciones precisas (del gobierno) de no hacer ninguna operación antes de medir todos los riesgos. En este caso, la operación no se hizo porque no teníamos los elementos y las capacidades para medir el riesgo’’. Agregó que los efectivos vieron a los estadounidenses hace un par de meses y que “inclusive los oyeron hablando inglés entre ellos’’.



Vietnamitas sentenciados por difundir video sexual

HANOI / AP

Cuatro estudiantes vietnamitas fueron sentenciados a libertad condicional por hacer circular un video sexual de una estrella de telenovelas que el año pasado fue el centro de un escándalo, dijeron el lunes funcionarios judiciales y la prensa estatal. Los cuatro fueron hallados culpables de “diseminar objetos culturales depravados’’ y recibieron sentencias suspendidas de hasta 30 meses de cárcel, dijo el funcionario judicial Nguyen Van Hoi. El video, grabado hace alrededor de un año, muestra a la actriz Hoang Thuy Linh teniendo relaciones sexuales con su novio Vu Hoang Viet.



Ucrania: rescatan a 23 mineros tras explosión; 13 aún atrapados

KIEV / AP

Cuadrillas de emergencia rescataron a 23 mineros ayer lunes después de una potente explosión en una mina de carbón en el este de Ucrania, dijo un funcionario. Uno murió, y, por lo menos, otros 13 seguían atrapados. Los socorristas descendieron a una gran profundidad de la mina en la región oriental de Donetsk para rescatar a otros 21 mineros después de haber salvado a dos apenas se produjo una explosión a causa de gas metano el domingo por la tarde, dijo Maryna Nikitina, vocera de la agencia de seguridad industrial de Ucrania. También recogieron un cadáver.



Mueren dos niños por explosión de bomba en Filipinas

MANILA / AP

La Policía de Filipinas dijo que dos menores murieron y otro resultó herido cuando estalló una bomba que encontraron detrás de un hospital, con la cual se pusieron a jugar. El funcionario policial de alto nivel, Jessie Go, expresó que los niños encontraron dos bombas en Rapu-Rapu, población minera en la oriental provincia de Albay, el domingo, y una de ellas estalló.