Ecuador y Colombia reanudan diálogo en OEA

Colombia y Ecuador iniciaron el martes una nueva reunión de sus vicecancilleres con miras al restablecimiento pleno de sus relaciones diplomáticas, el emisario colombiano declaró que ''no falta mucho'' para esa meta.



''No se puede predecir el futuro, pero yo creo que no falta mucho... y quizás terminemos hoy'', dijo Camilo Reyes al ingresar a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la cuarta reunión de trabajo desde que Ecuador rompió esas relaciones hace más de dos meses.



Reyes y su contraparte ecuatoriana, José Valencia, dialogaron primero con el secretario general José Miguel Insulza antes de iniciar sus conversaciones privadas, que se espera se prolonguen varias horas.



Valencia no habló con la prensa, pero el embajador ecuatoriano ante la OEA, Efraín Cocíos, dijo que su gobierno creía que ''de ahora en adelante, hay buenas perspectivas para que se restablezcan las relaciones''.



El encuentro se realiza luego que la semana pasada los gobiernos de Quito y Bogotá anunciaran el restablecimiento de sus relaciones a nivel de encargado de negocios.



La ruptura total se produjo a raíz del ataque militar colombiano a un puesto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano el 1 de marzo. El saldo fue de varios muertos, incluyendo el alto dirigente conocido como ''Raúl Reyes'', así como ciudadanos de Ecuador y México.



Los encuentros de viceministros son el resultado de gestiones de la OEA para reactivar y crear mecanismos de cooperación en materia de seguridad y el restablecimiento de medidas de confianza mutua.



Durante la asamblea general de cancilleres de la organización, realizada la semana pasada en Medellín, Colombia, la OEA vio renovado ese mandato y los cancilleres se declararon en sesión permanente para recibir informes posiblemente cada dos meses.



''Tenemos buenos elementos para ser optimistas'', dijo Reyes, el viceministro colombiano. ''Queremos retornar a plenitud las relaciones entre Ecuador y Colombia''.



Consideró como ''elemento nuevo y loable'' de este encuentro el restablecimiento parcial de las relaciones bilaterales por gestión de la OEA y el Centro Carter.



''Vamos a ver si afinamos en el día de hoy otros mecanismos de confianza sobre los cuales hemos venido trabajando desde hace un tiempo''.



No dio detalles sobre lo que faltaba acordar, pero admitió que uno de ellos se refería a indemnizaciones de las víctimas ecuatorianas y mexicanas en el asalto militar y ''otros sobre los cuales todavía no tenemos acuerdo y tenemos que trabajar un poco más''.