Mayoría de salvadoreños votará por la izquierda en elecciones

La mayoría de los salvadoreños daría su voto al partido izquierdista de la ex guerrilla en las elecciones generales de 2009, reveló este martes una encuesta de la privada Universidad Teconológica (UTEC).



El 48,3% confiesa que votaría por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la elección presidencial, mientras que el 29,8% lo haría por la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), según la encuesta realizada los días 6 y 8 de junio con una muestra de 2.096 personas.



El periodista Mauricio Funes es el candidato del FMLN para la elección presidencial que se clebrará en marzo de 2009, mientras que ARENA postula al ex director de la policía Rodrigo Avila.



El FMLN también resultaría victorioso en las elecciones municipales y legislativas, que se celebrarán en enero del próximo año, con un 42,9% y 43,6%, respectivamente, mientras que Arena se quedaría en el 28% y el 29,3% de los votos.



Con un margen de error del 2,38%, la encuesta pone también de manifiesto el descontento de los salvadoreños con la gestión económica del presidente Elías Antonio Saca, un tema que ha desplazado al problema de la inseguridad.



Los salvadoreños dan a la gestión de Saca una nota del 5,7 en una escala del 1 al 10 y la mayoría le reclama que los programas sociales de ayuda no les hayan beneficiado, pese a que este martes iba a ser premiado por la fundación vaticana Sendero de Paz por el programa del gobierno "Red Solidaria" que atiende a 89.000 familias.