FARC consideran nuevas liberaciones pero proceso será difícil

La guerrilla de las FARC considera liberar a la franco-colombiana Ingrid Betancourt y a otros rehenes, pero ese proceso se vislumbra "extremadamente difícil", aseguró el martes la senadora colombiana Piedad Córdoba, ex mediadora de un canje de secuestrados por rebeldes presos.



"La liberación de Ingrid está más cerca hoy. Su liberación está cerca", señaló la senadora opositora en diálogo con periodistas. "Puedo asegurar que hay voluntad de las FARC en el intercambio y en la entrega de los secuestrados. Pero las próximas liberaciones van a ser absolutamente difíciles", enfatizó.



Córdoba, ex mediadora de un canje de rehenes por unos 500 guerrilleros presos, aseguró que ya estableció contacto con las FARC, a través de un emisario, y que en consecuencia puede asegurar que "hay voluntad de las FARC en el intercambio (humanitario) y en la entrega (de los rehenes)".



Al ser consultada por la AFP sobre la versión del ex rehén de las FARC, Luis Eladio Pérez en el sentido de que Betancourt y otros tres secustrados estén próximos a ser liberados, Córdoba aseveró: "no es que ellos ya vengan caminando pero su liberación será más rápido de lo que podemos esperar".



Córdoba -que se presentó ante los periodistas al lado de Yolanda Pulecio -madre de Betancourt- se declaró víctima de una campaña de desprestigio por parte del gobierno de Alvaro Uribe de quien dijo está buscando su "muerte política y física".



Bogotá, que suspendió en noviembre de 2007 la mediación de Córdoba y del presidente venezolano, Hugo Chávez, ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la liberación de los secuestrados, bombardeó el 1 de marzo un campamento de los rebeldes en Ecuador, lo que llevó a Quito a romper relaciones diplomáticas.



Hace dos semanas, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán anunció que según lo hallado en computadores de Raúl Reyes -número dos de las FARC abatido en esa ocasión-, Córdoba y los también legisladores Wilson Borja y Gloria Ramírez, del partido Polo Democrático (izquierda), tendrían vínculos con los rebeldes.