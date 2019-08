Unos 100 muertos deja incendio de avión en Jartum, según televisión de Sudán

Un avión de Sudan Airways estalló en llamas hoy por la noche tras aterrizar en el aeropuerto de Jartum en medio de tormentas eléctricas, causando la muerte de decenas de personas, dijeron las autoridades.



Funcionarios y la prensa estatal dijeron casi de inmediato que aproximadamente 100 personas habían muerto. Pero varias horas más tarde las autoridades comenzaron a reportar una cifra menor.



Una azafata dijo que la tripulación había evacuado a los pasajeros del avión.



''Gracias a Dios pudimos sacar a todos los pasajeros'', dijo Sarrah Faisal, hablando con voz temblorosa a la televisión sudanesa desde una camilla y con un soporte en el cuello. Faisal no dio más detalles.



El vicepresidente del parlamento Mohamed al-Hassan al-Amin dijo que la cantidad de muertos era de ''unas 30 personas''. El vocero policial Mohammed Abdel Majid al-Tayeb dijo que cinco cadáveres fueron sacados de los restos del avión, 100 personas estaban a salvo y un número no especificado estaban hospitalizadas.



Un periodista de The Associated Press en el lugar dijo que el avión, procedente de Amán, Jordania, aparentemente se salió de la pista al aterrizar.



El jefe de la policía, Mohammad Najib, dijo que el mal tiempo ''hizo que el avión aterrizase abruptamente, se partiese en dos y se incendiase''.



Sin embargo, Yussef Ibrahim, director del aeropuerto de Jartum, negó que el mal clima haya causado el accidente, sino que se debió a problemas técnicos. Dijo que el avión había ''aterrizado a salvo'' en Jartum y que el piloto habló con la torre de control y recibió instrucciones para proseguir.



''En ese momento, una de las turbinas (de la nave) estalló y el avión se incendió'', dijo Ibrahim a la televisión sudanesa. Dijo que había sobrevivientes, aunque no precisó la cifra.



Raquib Abdel-Latif, jefe de la oficina de Sudan Airways en Damasco, dijo que el avión era un Airbus 310 adquirido por la aerolínea sudanesa hace siete meses.



La aeronave despegó de Damasco con 203 pasajeros a bordo, mayormente sudaneses y algunos extranjeros, así como 14 tripulantes. Hizo escala en Amán, donde subieron otros 24 pasajeros.



Sudán tiene un pobre historial en seguridad aérea. En mayo, un avión se estrelló en una zona remota del sur del país, provocando la muerte de 24 personas, incluyendo miembros importantes del gobierno.



En julio del 2003, un Boeing 737 de Sudan Airways en ruta de Port Sudan a Jartum se estrelló poco después de despegar, matando a sus 115 ocupantes.



Tras el accidente, funcionarios sudaneses culparon a las sanciones internacionales por restringir importantes piezas de repuesto para aviones. Estados Unidos dijo que no existía una prohibición a la venta a Sudán de equipo necesario para la aviación.



En 1997, el entonces presidente estadounidense Bill Clinton emitió una orden prohibiendo la exportación de bienes y tecnología a Sudán por su ''apoyo al terrorismo internacional, esfuerzos actuales para desestabilizar a gobiernos vecinos y la violación de derechos humanos''.