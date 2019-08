Dos muertos en Europa por paro de transporte

MADRID / AFP

Un camionero murió en España y otro en Portugal ayer martes durante la huelga del sector del transporte que se sigue desde hace días en protesta por el alza de los precios del carburante y que provocó bloqueos en la frontera con Francia y problemas de abastecimiento.



Un camionero murió atropellado en Granada (sur de España) cuando participaba en un piquete en el mercado al por mayor de la ciudad, indicó a la AFP la Guardia Civil.



En Portugal, otro transportista falleció cuando intentaba detener el avance de un camión cerca de Alcanena, unos 100 km al norte de Lisboa, en una barrera instalada por los camioneros en paro, anunció la gendarmería portuguesa.





Segundo día de paro

Estas muertes se producen en el segundo día de una huelga indefinida convocada el lunes en España por Fenadismer, segundo sindicato español de transportistas, que se unió al paro iniciado el viernes por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte.



Este martes también fueron detenidas unas 15 personas, casi todas participantes en los piquetes de los camioneros, por daños al orden público, agresiones o amenazas, según los medios españoles.



Fenadismer pide al gobierno medidas que compensen la subida del precio del carburante, de un 20% en lo que va de año.



Carreteras cortadas

Varias carreteras fueron cortadas por los camioneros y en varios puntos de España se corría el riesgo de falta de abastecimiento de gasolina en las estaciones de servicio y en los supermercados.



En la región de Madrid (centro) se señalaron este martes varios atascos por bloqueos de camioneros, así como en la frontera entre España y Francia, los principales pasos de Cataluña (Le Perthus) y el País Vasco (Biriatou).



Los transportistas en huelga en esas zonas decidieron dejar ir a quienes así lo decidiesen, informó la gendermería francesa en Perpiñán.



En Cataluña (noreste de España) se tomaron medidas de urgencia en las gasolineras para garantizar el suministro de carburante.





Gasolinera vacías

Según el presidente de la Federación Catalana de Estaciones de Servicio, Manuel Amado, el 40% de las gasolineras de Cataluña se quedaron vacías el lunes por la tarde.



El secretario general de la Asociación Española de Vendedores de Carburantes (Aevecar), Alejandro Moratilla, indicó a la AFP que no hay amenaza de penuria general en España, aunque sí problemas “esporádicos”, sobre todo en la región de Barcelona, debido al pánico de los consumidores, que se precipitaron a las gasolineras en los últimos días.



La compra de carburante subió “entre un 30% y un 40%” en los tres últimos días, aunque la flota de camiones cisterna no pudo hacer frente al alza de la demanda, explicó Moratilla.



Los huelguistas piden una “tarifa mínima obligatoria” para el transporte porque muchas empresas practican la competencia desleal con precios más bajos, así como una reforma de las tasas del carburante.



Pero la ministra española de Fomento, Magdalena Álvarez, dijo que “las tarifas mínimas no se van a aplicar”, aunque presentó 30 medidas paliativas tras la reunión con responsables de Fenadismer, que representa a 70,000 camiones de un total de 381,000 en España.



En varios puntos de España los mercados mayoristas empezaron a señalar la disminución del suministro de productos frescos, sobre todo de pescado.



Hay existencias suficientes para abastecer la demanda hasta el final de la semana, aunque lo primero que empezará a faltar será el pescado fresco, a partir del viernes, según responsables de Mercamadrid, el mayor mercado del país.



La huelga obligará a la mayoría de las fábricas de automóviles en España a parar total o parcialmente su producción el miércoles, indicaron los fabricantes.