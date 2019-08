Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Matan a tres milicianos palestinos en Gaza

CIUDAD GAZA /AP

Milicianos de Gaza bombardearon ayer martes al mediodía el sur de Israel con 20 proyectiles de mortero en el espacio de una hora, y el ejército israelí respondió con ataques terrestres que mataron a tres militantes palestinos en la parte norte de la Franja de Gaza. Funcionarios de salud pública dijeron que cuatro personas fueron heridas también en otros ataques aéreos israelíes. No hubo bajas entre los israelíes durante los ataques con morteros. Hamas informó que los tres militantes muertos eran miembros del grupo. En respuesta, dijo que disparó proyectiles de mortero contra zonas controladas por Israel al otro lado de la frontera.



Ecuador y Colombia reanudan diálogo en OEA

WASHINGTON /AP

Colombia y Ecuador iniciaron ayer martes una nueva reunión de sus vicecancilleres con miras al restablecimiento pleno de sus relaciones diplomáticas, y el emisario colombiano declaró que “no falta mucho” para esa meta. “No se puede predecir el futuro, pero yo creo que no falta mucho... y quizá terminemos hoy”, dijo Camilo Reyes al ingresar a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la cuarta reunión de trabajo desde que Ecuador rompió esas relaciones hace más de dos meses. Horas más tarde, al decretarse un receso, su contraparte ecuatoriana afirmó que “eso es lo que quisiéramos, pero no estoy seguro de que podamos terminar hoy (ayer)”. Reyes y Valencia dialogaron primero con el secretario general José Miguel Insulza antes de iniciar sus conversaciones privadas.



Fujimori será dado de alta

LIMA/AP

El presidente Alberto Fujimori se recuperó satisfactoriamente de la cirugía que se le practicó para extirparle una lesión cancerosa en la lengua, y será dado de alta en las próximas horas, dijo ayer martes el médico que lo operó. “La evolución post-operatoria ha sido muy buena”, afirmó Pedro Sánchez, jefe del Departamento de Cabeza y Cuello del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, donde Fujimori fue operado el jueves último. Informó que en el transcurso de ayer martes, el ex presidente, de 69 años, será dado de alta para ser llevado de regreso a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, donde se ubica su centro de reclusión, de modo que podrá comparecer hoy miércoles a la reanudación de las audiencias del juicio que enfrenta por violaciones a los derechos humanos.



Venezuela ignora si FARC liberarían más rehenes

CARACAS/AP

Venezuela no posee información sobre que las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) planeen liberar algunos de los rehenes en su poder en el corto plazo, afirmó ayer martes el canciller venezolano Nicolás Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores declaró a la televisora estatal que cualquier acción en ese sentido por parte de las FARC abrirá el camino hacia un proceso de paz en Colombia. Maduro indicó que los planteamientos que realizó el fin de semana el presidente Hugo Chávez a la más poderosa guerrilla colombiana para que liberen a todos los secuestrados y dejen la lucha armada, responden a un “nuevo momento” que pretenden “abrirle un camino a la paz al conflicto armado colombiano”.



Ofrece dimitir gabinete surcoreano; grandes manifestaciones

SEUL/AP

Decenas de miles de manifestantes realizaron ayer martes la mayor movilización hasta el presente contra el plan de reanudar las importaciones de carne estadounidense, sin dejarse aplacar por la oferta del gabinete de renunciar en pleno. El presidente Li Myung-bak seguramente aceptará la renuncia de algunos ministros, lo que no afectará su capacidad para continuar su mandato único de cinco años. El gobierno acordó en abril derogar casi la totalidad de las restricciones impuestas a la importación de carne vacuna estadounidense por temor a la enfermedad de las vacas locas. La decisión ocasionó semanas de protestas para pedir la derogación del acuerdo vacuno importador.



Británico sentenciado por quemar dinero

LONDRES/AP

Un inglés ha sido sentenciado a servicio comunitario por quemar dinero en su hogar. Leo Casey, de 63 años, encendió un fajo de billetes después de sostener una discusión con su socio en julio del año pasado. Admitió haberse encerrado en una casa que estaba remodelando en Nottingham. Casey prendió fuego a un fajo de billetes de 20 libras que luego arrojó por la ventana, y quemó otros billetes dentro de la casa. La Policía no pudo determinar la suma precisa de dinero destruido, pero calcula que fueron unas 17,000 libras (34,000 dólares). Casey admitió culpabilidad por un cargo de incendio intencional con desprecio por la vida. Fue sentenciado el lunes a un castigo comunitario que implica hacer trabajos gratis, y estará bajo supervisión durante 18 meses.



España descarta cualquier relación ETA-FARC

MADRID /AP

El ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró este martes que “jamás” ha visto un informe de los servicios de seguridad que pruebe la supuesta relación entre la guerrilla colombiana y la banda separatista vasca ETA. En declaraciones a Televisión Española, Rubalcaba se refirió a la información intervenida en el ordenador del jefe guerrillero “Raúl Reyes”. Según distintos portavoces del gobierno colombiano, existirían unos correos electrónicos fechados en 2003 que mencionaban planes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para atentar contra personalidades políticas colombianas en España, donde algunos residían por aquellos años. En ese sentido, el ministro del interior explicó que el gobierno español nunca confirmó los vínculos entre la guerrilla y ETA.