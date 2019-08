Chávez se declara dispuesto a entenderse con nuevo presidente de EEUU

El gobernante venezolano Hugo Chávez se declaró dispuesto a entenderse con quien resulte elegido como nuevo presidente de Estados Unidos para tratar los problemas de la inflación mundial y los precios del petróleo, en una alocución hoy.



"Me dicen que está transmitiendo CNN. Saludos Mister (George W.) Bush, te queda poco", dijo Chávez, cuyo discurso era transmitido en cadena de radio y televisión en Venezuela.



"Con el próximo presidente de Estados Unidos estamos dispuestos a conversar con respeto, a evaluar estos problemas. Que tú eres derecha y yo de izquierda, está bien, vamos a sentarnos a debatir", señaló el presidente venezolano.



En su discurso, en el que tenía previsto anunciar una serie de medidas económicas, el mandatario comentó las dificultades de la economía en Estados Unidos, en especial el aumento en los precios de los alimentos y el aumento del desempleo.



También se refirió al precio de los combustibles, y consideró que el barril de petróleo debería estar en 100 dólares y no por encima de esa cotización, a la vez que fustigó los planes para la producción de biocombustibles.



"Fuimos uno de los primeros gobiernos que reaccionó. (Alertamos que) una de las primeras causas del incremento de los precios de los alimentos" estaba relacionada con la producción de biocombustibles, indicó.



"Usar maíz y otros alimentos para producir energía es una cosa horrible", sentenció.



Estados Unidos es el principal cliente petrolero de Venezuela, desde donde importa alrededor de 1,5 millones de barriles diarios.



Venezuela y Estados Unidos mantienen desde hace varios años una fuerte confrontación verbal, aunque sus relaciones diplomáticas no se han visto afectadas.