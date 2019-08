Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

11 Junio 2008 |

8:54 p.m. |

END

Encuentran avión desaparecido en Chile con nueve sobrevivientes

SANTIAGO DE CHILE / AP

Nueve de las 10 personas que viajaban a bordo de un avión Cessna desaparecido en el extremo austral desde hace cuatro días sobrevivieron y eran rescatadas ayer miércoles por patrullas, según confirmó el gobierno. “Hay nueve personas sobrevivientes y una persona fallecida, que corresponde al piloto de la aeronave’’, informó el ministro del Interior suplente, Felipe Harboe.



Señaló que los sobrevivientes tienen heridas de diversa consideración. El coronel de la Fuerza Aérea Jorge Gebauer, de la Tercera Brigada Aérea con sede en Puerto Montt, dijo a la televisión estatal que aparentemente el avión se estrelló en una zona no tan boscosa y cubierta de nieve, y que al menos cuatro de los sobrevivientes se encuentran en buenas condiciones.



Persiste temor de inundaciones en partes de EU

CEDAR FALLS, IOWAQ / AP

Los vecinos recibieron órdenes de evacuar ayer miércoles las zonas bajas a lo largo del río Cedar, y las comunidades junto al río Misisipi fueron advertidas que nuevas lluvias podrían aumentar su caudal. Las autoridades en Wisconsin, donde el nivel de lluvia este mes se aproxima a un récord, planeaban filtrar agua de un embalse para aliviar las presiones sobre una represa, y vigilaban otras presas en el resto del estado.



Las crecidas en Indiana inundaron varios cultivos, y hay una nueva ola de lluvias en buena parte de Iowa, incluyendo zonas en peligro de inundación. Simultáneamente, una serie de tormentas se abatía en las planicies del norte.



Fujimori retorna a las audiencias

LIMA / AP

El presidente Alberto Fujimori volvió a comparecer ayer miércoles ante el tribunal que lo juzga por violaciones a los derechos humanos, un día después de ser dado de alta tras haber sido intervenido quirúrgicamente de una lesión cancerosa en la lengua. El mandatario, sin embargo, no podrá hacer uso de la palabra, según informó al tribunal el médico Pedro Sánchez, quien lo operó para extirparle una lesión conocida como leucoplasia, que resultó maligna. “El paciente necesita un período de unas dos a tres semanas para que tenga una recuperación completa y pueda desenvolverse normalmente en relación con la alimentación y a la fonación’’, dijo Sánchez, jefe del departamento de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), donde Fujimori fue intervenido.



Avistan en Italia extraño ciervo “unicornio”



ROMA / AP

Un ciervo con un solo cuerno en el centro de la frente --parecido al mítico unicornio-- ha sido avistado en una reserva natural en Italia, dijeron las autoridades del parque ayer miércoles. “Esto es una fantasía hecha realidad’’, dijo Gilberto Tozzi, Director del Centro Nacional de Ciencias Naturales en Prato, a The Associated Press. “El unicornio siempre ha sido un animal mitológico’’. El corzo de un año --al que han bautizado “Unicornio’’-- nació en cautiverio en el parque del centro de investigaciones en Prato, población vecina a Florencia. Según Tozzi, se trataría de una anomalía genética, ya que su hermano mellizo tiene la cornamenta completa. Tras señalar que nunca había conocido un caso similar, el científico dijo que esas anomalías podrían haber dado origen al mito del unicornio.



Pakistán culpa a aliados por muerte de 11 de sus soldados

PESHAWAR, PAKISTAN / AP

Un ataque aéreo de las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos que vigilan la frontera afgana mató a 11 paramilitares paquistaníes, dijo ayer miércoles el Ejército paquistaní.



Los militares lo condenaron como un acto de agresión dentro de su territorio que “golpeó la bases de cooperación’’ en la guerra contra el terrorismo. El incidente del martes por la noche siguió a un enfrentamiento entre las fuerzas afganas y los talibanes en la misma zona. El Talibán dijo que ocho de sus combatientes murieron en la escaramuza. El Ejército paquistaní indicó que el bombardeo de la coalición alcanzó un puesto de los Cuerpos de Frontera y que fue ‘’no provocado y completamente cobarde’’.



Israel suspende invasión de Gaza

JERUSALÉN / AP

Israel decidió éste miércoles suspender la invasión de la Franja de Gaza para dar más tiempo a las gestiones de paz mediadas por Egipto. Horas antes, un proyectil israelí dirigido a un grupo de guerrilleros en el sur de la Franja de Gaza, y que cayó en una casa cercana, decapitó a una niña de seis años que estaba en el patio trasero, dijeron fuentes médicas palestinas y uno de sus familiares. Un civil palestino de 55 años y un guerrillero murieron en enfrentamientos ocurridos en el territorio, mientras que dos civiles israelíes resultaron levemente heridos por los morteros palestinos. En la reunión encabezada por el primer ministro Ehud Olmert, los ministros decidieron suspender de momento la invasión, pero ordenaron al Ejército que continúe los preparativos en caso de que fracasen las negociaciones, dijo el vocero gubernamental Mark Reguev.



Al menos cinco muertos por bomba en Irak

BAGDAD / AP

Una bomba plantada cerca de un puente en el norte de Bagdad causó la muerte de al menos cinco personas que viajaban en minibuses en Bagdad. Un policía dijo que la bomba estalló en el barrio de mayoría chiíta de Hurriya alrededor de las 10.00 de la mañana (0700GMT) de ayer miércoles. Indicó que una mujer y un niño de siete años se cuentan entre los muertos y que al menos 10 personas resultaron heridas. Mientras tanto, la Policía informó que dos rondas de mortero cayeron en una populosa calle en Karrada, en el centro de Bagdad, causando la muerte de un civil y heridas a otras cinco personas.