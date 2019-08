Comando se lleva a 34 cubanos en sur de México

Un comando armado secuestró un autobús con 34 cubanos indocumentados que se encontraban bajo custodia de autoridades migratorias mexicanas en el sureste del país y de quienes no se tienen rastros por el momento.



Un funcionario del Instituto Nacional de Migración, INM, no autorizado a ser identificado, dijo a la AP que el comando interceptó la noche del miércoles el autobús en el que se transportaba a los cubanos a un centro migratorio en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.



Los desconocidos, con armas de alto poder, habían bloqueado el camino y tras subir al autobús obligaron a siete agentes migratorios que custodiaban a los cubanos a descender del vehículo.



El autobús apareció el jueves vacío en una zona selvática de la comunidad de Ocosingo.



Los cubanos habían sido detenidos el 5 de junio en el balneario turístico caribeño de Cancún, en la península de Yucatán.



Los agentes de migración no portan armas.



El caso fue denunciado ante la Procuraduría General de la República, que no había informado nada oficialmente.



La costa del Caribe de México, que se encuentra a 190 kilómetros al suroeste de Cuba, es usada cada vez más por traficantes de personas como ruta para llevar a inmigrantes cubanos hasta Estados Unidos.



Los cubanos que llegan a México viajan hasta la frontera con Estados Unidos, donde se identifican como cubanos ante las autoridades estadounidenses y normalmente se les permite quedarse.



Los inmigrantes cubanos que son detenidos en México también a menudo se les permite quedarse.