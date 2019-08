Aumentan a 228 los infectados con salmonela en EEUU

La cifra de infectados por consumir tomates con salmonela aumentó a 228 el jueves después de que el gobierno se enteró de cinco casos más, al tiempo que consideró posible que la infección contribuyó a la muerte de un enfermo de cáncer.



Otros seis estados _Florida, Georgia, Misurí, Nueva York, Tenesí y Vermont_ reportaron víctimas del brote de salmonela, con lo cual aumentó a 23 el número de entidades afectadas por la enfermedad.



La Administración de Alimentos y Medicinas no ha identificado la fuente del brote. El caso más reciente fue reportado el 1 de junio y los funcionarios no están seguros de si todos los tomates contaminados ya fueron retirados del mercado.



México y ciertas partes del centro de Florida, dos de los principales proveedores de tomates a Estados Unidos, están aún en la lista de la Administración de Alimentos de productores sospechosos de causar la infección, pero la agencia no los ha calificado como los principales. De hecho, algunos productores de México que no estaban en tiempo de cosecha cuando surgió el brote comenzaron a tomar acciones para ser retirados de la lista.



No hay ninguna prueba de que los tomates mexicanos sean el origen del brote de salmonela que afecta a Estados Unidos, aseguró el jueves el secretario de Agricultura mexicano, Alberto Cárdenas.



Las declaraciones del funcionario se registraron un día después de que las secretarías de Agricultura y Salud de México calificaran de ''injusta'' la advertencia estadounidense para no consumir ciertos tipos de tomates por el brote y aseguraron que la industria mexicana de esta verdura ha comenzado a sufrir daños.



Las variedades de tomates consideradas riesgosas son la roja redonda, roja alargada y roja Roma, a menos que hayan sido cultivados en los estados específicos o países que la Administración de Alimentos ha calificado como seguros, ya sea porque no estaban en tiempo de cosecha cuando surgió el brote o porque no venden sus tomates en las zonas donde la población ha sido infectada.



Por lo menos 25 personas han sido hospitalizadas durante el brote, causado por una cepa relativamente extraña de la salmonela conocida como Saint Paul.



No se han atribuido muertes al brote de la enfermedad. Pero el Centro de Control de Enfermedades reconoció por primera vez el jueves que la infección por salmonela pudo haber sido un factor que contribuyó a la muerte de un hombre de 67 años en Texas, el cual estaba enfermo de cáncer.



''Mientras sigamos registrando nuevos casos, habrá un temor de que aún haya tomates contaminados ahí fuera'', dijo el jefe de seguridad de alimentos de la Administración de Alimentos, el doctor David Acheson.



Las autoridades han dicho toda la semana que están cerca de solucionar el caso, pero ''quizá estamos siendo demasiado optimistas'', reconoció Acheson.



La salmonela es una bacteria que habita en el intestino de los seres humanos y algunos animales. Suele transmitirse a humanos mediante la ingestión de alimentos crudos contaminados con excrementos animales.



La mayoría de los infectados padece fiebre, diarrea y calambres estomacales. La enfermedad dura de cuatro a siete días.