Paquete económico de presidente venezolano genera dudas

Dirigentes empresariales y expertos cuestionaron el alcance del paquete económico anunciado por el presidente Hugo Chávez para estimular la economía venezolana, especialmente porque creen que no incluye medidas para frenar la inflación.



''Es lamentable que Chávez no atienda un problema tan importante como la inflación, que afecta especialmente a los sectores más pobres y sectores productivos, por razones de dogmatismo ideológico y pragmatismo político de tener en seis meses unas elecciones regionales'', dijo el jueves a la AP el economista Orlando Ochoa, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.



La inflación nacional registró en los primeros cinco meses del año 12,4%, la más alta de la región en lo que va del año.



Pero las medidas anunciadas por Chávez se enfocan en eliminar el impuesto a las transacciones financieras, así como la supresión de los controles para la entrega de divisas a ciertos importadores y la creación de un fondo estatal.



Ochoa indicó que un ''tema fundamental'' como la ''fuerte sobrevaluación'' que enfrenta la moneda, que según sus estimaciones está en el orden 60%, fue ignorado por el mandatario a pesar de que esa situación está generando grandes presiones sobre el mercado cambiario que están influyendo en la inflación.



El índice de precios al consumidor del área metropolitana ha crecido en los últimos doce meses 31,4%, impulsado esencialmente por las alzas de los alimentos que se incrementaron 47,3% entre mayo del 2007 y el mes pasado.



Desde hace tres años el gobierno y el Banco Central mantienen anclada la tasa de cambio en 2,15 bolívares fuertes por dólar como parte del control de cambio que se impuso en el país desde febrero del 2003. En el mercado paralelo la divisa estadounidense se cotiza a más del 50% del valor de la tasa oficial.



El economista acotó que la eliminación del impuesto a las transacciones financieras -- de 1,5% en las cuentas de depósito, corrientes, y fondos de activos líquidos -- reducirá en algunos puntos la inflación, pero no será suficiente para revertir la tendencia de aceleración de los precios.



El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Genaro Méndez, declaró a la emisora Unión Radio que la eliminación de los controles previos para la entrega de divisas para importar materias primas, sólo estimularán las importaciones y no la producción nacional.



Al respecto Manuel Barroso, presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), dijo a la televisora estatal que en un mes el gobierno espera concretar la supresión de los referidos controles.



Durante el primer trimestre del año las importaciones crecieron 20%, en comparación con igual período del 2007, y se ubicaron en 11.091 millones de dólares.



Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito, consideró como ''absurdos'' los anuncios económicos de Chávez, e indicó que mientras ''no se respete el derecho a la propiedad'' y se mantengan los controles de cambio y de precios, que están vigentes desde el 2003, no se podrá estimular el desarrollo de la inversión privada.



La economía venezolana sufrió en el primer trimestre una marcada desaceleración al reportar un crecimiento de 4,8%, cuatro puntos por debajo del indicador del mismo período del año pasado.



El enfriamiento de la economía estuvo asociado principalmente al sector privado que sufrió entre enero y marzo un ''frenazo'' con una variación de 5,5%, muy inferior al indicador del mismo período del año pasado del 10,6%.



El debilitamiento del sector privado se evidenció en la caída de 1,8% que tuvo la inversión de capital fijo.