Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

12 Junio 2008 |

10:05 p.m. |

Mal tiempo impide rescate de piloto muerto en tragedia de Chile

SANTIAGO DE CHILE / AP

El mal tiempo imperante en la zona austral chilena impide el rescate de los restos del piloto, la única víctima de un pequeño avión que se estrelló el sábado y de cuyo accidente sobrevivieron nueve personas. Los nueve sobrevivientes fueron rescatados el miércoles con diversas heridas, pero ninguna de gravedad. Las duras condiciones meteorológicas de la región de Aisén, en el sur chileno, no permitieron que comandos de la fuerza aérea pudieran sacar el cuerpo del piloto de una zona de bosques, donde cayó el avión Cessna de pasajeros.



Prelado cubano expresa respeto por el Che

LA HABANA / AP

El vicario general de La Habana, Carlos Manuel de Céspedes, expresó públicamente su admiración por el comandante guerrillero Ernesto “Che” Guevara. “Tal hombre merece, no sólo respeto, sino también admiración entrañable”, expresó el religioso en un escrito publicado ayer jueves por el periódico oficial Granma, que por estos días dedica espacios a resaltar la figura del comandante rebelde en el 80 aniversario de su natalicio. Céspedes, tataranieto de uno de los próceres de la independencia cubana, profesor del Seminario de San Carlos y San Ambrosio y ex secretario de la Conferencia de Obispos Católicos presentó un largo escrito sobre el “Che”.



Cubanos ya podrán enviar celulares a Cuba desde EU

WASHINGTON / AP

Los cubanos y otras personas que viven en Estados Unidos podrán enviar a partir de hoy, viernes 13 de junio, teléfonos celulares para uso empresarial y/o personal en Cuba, informó el Departamento de Comercio, indicando que lo hará para ver hasta qué punto el gobierno de la isla permitirá a los cubanos comunicarse libremente. La autorización responde a un ofrecimiento que el presidente George W. Bush hizo el 21 de mayo al conmemorarse el Día de la Solidaridad con Cuba. El secretario Carlos M. Gutiérrez declaró que “aun cuando el régimen cubano continúa reprimiendo brutalmente a su pueblo, ha insinuado algunas reformas recientemente como indicio de cambio”.



Gobierno español exige fin de huelga de camioneros

MADRID / AP

El gobierno de España exhortó ayer jueves a los camioneros en huelga que retornen a sus tareas, señalando que no tienen posibilidad alguna de triunfar en el paro que ayer ingresó en su cuarto día y que ha causado escasez de productos de primera necesidad y compras nerviosas de alimentos y de gasolina. Pero dos sindicatos que agrupan a los camioneros, quienes protestan por el alza vertiginosa en el precio de los combustibles, continuaron exigiendo índices mínimos para sus servicios de transporte. El gobierno español firmó un acuerdo el miércoles con sindicatos que no se unieron a la huelga y que representan a la vasta mayoría de la industria camionera de España. En el acuerdo se estipuló que habrá reducciones impositivas y se implementarán otras medidas para atenuar los efectos de los altos precios del combustible. Pero los huelguistas, en su mayoría conductores que poseen sus propios vehículos, se negaron a firmar.



Sismo sacude isla griega de Creta

ATENAS / AP

Un sismo con magnitud preliminar de 5.5 sacudió la isla sureña de Creta la madrugada de ayer jueves, dijo el Instituto Geodinámico de Atenas. Se carece de informes sobre lesionados o daños. El terremoto ocurrió a las 3:20 de la madrugada (0020GMT) y tuvo su epicentro a unos 386 kilómetros (240 millas) al sureste de Atenas, en el área de Zakrou, en el este de Creta, dijo el instituto. Los sismólogos dijeron que no tenía relación con el muy potente sismo de magnitud 6.5 que ocurrió el domingo en el occidente del país, cerca de la ciudad portuaria de Patras, donde mató a dos personas, dejó 240 heridos y destruyó o dañó más de 200 casas.



Al menos 13 lesionados por incendio en Austria

VIENA / AP

Las autoridades en el sur de Austria dijeron que un incendio barrió con un albergue de solicitantes de asilo, dejando 13 lesionados. La policía en la ciudad de Klagenfurt dijo que dos personas recibieron lesiones graves al saltar de una ventaja del segundo piso. Las autoridades tratan de determinar las causas del incendio, iniciado la madrugada del jueves y que finalmente fue apagado por los bomberos a las 9 a.m. (0700 GMT). Los detalles sobre las nacionalidades de las víctimas no fueron dados a conocer de inmediato, pero las autoridades dijeron que todos los solicitantes de asilo eran de origen africano.



Piden disculpas por trifulca en el Congreso de Perú

LIMA / AP

El presidente del Congreso, Luis Gonzáles Posada, pidió ayer jueves disculpas al país por incidentes violentos ocurridos en el legislativo que impidieron un debate sobre reformas constitucionales, y que terminaron con una diputada malherida. Congresistas del partido oficialista APRA y del opositor Partido Nacionalista protagonizaron la víspera una trifulca con empujones y forcejeos, luego que los nacionalistas se negaran a debatir, colocando en sus mesas carteles, uno de los cuales llevaba un mensaje contra el presidente Alan García. Los incidentes obligaron a la cancelación del debate sobre una reforma constitucional, que había comenzado el martes.