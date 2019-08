Caroline Kennedy trae discreción a selección de vicepresidente

Caroline Kennedy es una figura muy pública que lleva una vida muy discreta. Por eso es la persona ideal para su nueva misión: ayudar a buscar un compañero de fórmula para Barack Obama.



Kennedy, que integra la comisión que buscará al candidato a la vicepresidencia, deberá actuar con suma discreción en una tarea que con toda seguridad será seguida con gran atención en esta campaña presidencial.



La hija del presidente Kennedy ha procurado y atesorado una vida privada desde el asesinato de su padre en 1963.



''Ella tiene una natural cualidad de discreción'', dijo Paul Kirk, ex presidente del Partido Demócrata que ahora preside la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy. ''No quiero decir que sea distante, pero es muy modesta, quizás tímida. No es de las que llama la atención'', agregó.



Joel Klein, comisionado del sistema de educación pública de Nueva York, para el cual Kennedy ha trabajado recaudando fondos del sector privado, la describe como ''una persona ideal''.



''Es muy leal, dedicada, una amiga comprometida sin pretensiones'', agregó.



Klein, cuya esposa Nicole Seligman estudió en la Universidad de Harvard con Kennedy, dijo que la hija del presidente tiene un pequeño círculo de amigos en Nueva York y son unos cuantos los que pueden ver su sentido de humor sarcástico que también tiene el nieto de Kennedy, Jack, de 15 años.



La foto de Caroline Kennedy estuvo en la carátula de la revista de la AARP de noviembre cuando cumplió 50 años. Cumplió años el 27 de noviembre, cinco días después del 44to aniversario del asesinato de su padre.



Dos meses después, Kennedy escribió un artículo en la sección de opinión del diario The New York Times declarando su respaldo por Obama. Las repercusiones del artículo se prolongaron por tres días, con declaraciones de Obama y del senador Edward Kennedy, tío de Caroline, en Washington.



''Nunca he tenido un presidente que me inspirara de la manera que la gente dice que mi padre les inspiró'', escribió Kennedy. ''Pero por primera vez, creo que hallado el hombre que podría ser ese presidente, no sólo para mí, sino para toda una nueva generación de estadounidenses'', agregó.



Kirk comentó que le sorprendió que Kennedy se hubiese presentado como una simpatizante de Obama.



''Nunca hubiera apostado que se presentara en público respaldando a ninguno de sus familiares, pero se ha convertido un fuerte respaldo para el senador Obama'', destacó.



Kennedy sigue presentándose en la campaña de Obama. Y ahora integra su comité de búsqueda de vicepresidente. El presidente del comité, Jim Johnson, renunció el miércoles por cuestionamientos de su vinculación con una empresa hipotecaria Countrywide Financial Corp., que es investigada por las autoridades federales como parte de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Otro de los integrantes es Eric Holder, un ex funcionario del Departamento de Justicia.