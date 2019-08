Ecuador no participará en la ALBA

Ecuador informó el viernes que no formará parte de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), la propuesta del presidente venezolano Hugo Chávez en contraposición con la iniciativa del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).



El gobierno ecuatoriano informó en un comunicado que ''ha decidido no adherir'' a ese grupo, pero consideró como ''valioso'' el aporte de ALBA para la integración sudamericana. El comunicado no explica claramente la decisión de no adherir a la propuesta de Chávez.



''Ecuador sigue con atención esta iniciativa que busca encontrar alternativas para complementar los procesos de integración subregionales ... acompaña el proceso de ALBA para consolidar su estructura jurídica, institucional, así como los mecanismos operativos de la misma'', dijo el documento.



Precisó que este país considera importante destacar el valioso aporte que la ALBA puede hacer a la consolidación del proceso de integración sudamericana mediante instituciones tales como: Telesur, foro Parlamentario y de los Pueblos Latinoamericanos en Defensa de las Economías Nacionales, Petroalba.



Añadió que Ecuador está dispuesto a contribuir para concretar mecanismos de cooperación entre ALBA y otros procesos de integración de la subregión como es el caso de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Organización de Estados Latinoamericanos, de los cuales es parte Ecuador.