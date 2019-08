Iglesia rechaza uso de células madre de embriones humanos

La Iglesia católica de Estados Unidos rechazó el viernes el uso científico de células madre extraídas de embriones humanos, durante una conferencia de obispos que no se pronunció sobre los escándalos sexuales que involucran a miles de sacerdotes en todo el país.



La Iglesia católica estadounidense fijó por primera vez su posición oficial sobre el uso de células madre de los embriones humanos y afirmó que aún en su etapa más temprana constituyen una vida humana que no puede destruirse.



"Parece innegable que una vez que cruzamos la línea moral fundamental que nos previene de tratar a otro ser humano como mero objeto de investigación, no hay freno", señala el documento.



"La única postura moral que afirma nuestra dignidad humana es rechazar la primera renuncia en ese sentido", dijeron los obispos en una declaración que urgió a "todos los católicos y personas de buena voluntad a unirse" en la reafirmación de una actitud de rechazo cuando se trate de embriones humanos.



Los científicos afirman que las células madre constituyen una gran esperanza para la medicina, incluso en tratamientos de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer.



Las células madre tienen la capacidad desarrollarse en otro tipo de células y reemplazar en otras partes del cuerpo a aquellas muertas o dañadas por enfermedades.



"Asumir que un buen fin (los beneficios de la investigación científica) puede justificar la muerte directa ha sido la fuente de muchos males en el mundo", afirman los obispos estadounidenses.



La postura de la Iglesia católica en relación al uso científico de los embriones humanos coincide con la adoptada para la interrupción de los embarazos en las primeras semanas.



La conferencia episcopal estadounidense, que cerró su reunión pública y continúa en sesiones reservadas hasta el sábado, analizó además el espinoso tema de los abusos sexuales contra menores cometidos por miles de sacerdotes en todo Estados Unidos y presentó un estudio sobre el tema, pero no emitió un documento al respecto.



Un estudio preliminar sobre los escándalos sexuales indicó que la mayoría de los obispos estadounidenses no informó a las familias de las víctimas de abuso sexual del resultado de las investigaciones a las que fueron sometidos sacerdotes denunciados que pertenecían a sus diócesis.



El trabajo que lleva adelante el Colegio John Jay de Justicia Criminal, de la City University de Nueva York, indaga sobre las causas y contexto de los abusos sexuales cometidos a menores y se esperan sus resultados definitivos para dentro de dos años.



El escándalo de los sacerdotes pedófilos en Estados Unidos puso al descubierto que en las últimas décadas unos 14.000 niños y adolescentes fueron víctimas de más de 4.000 religiosos que abusaron sexualmente de ellos.



La Conferencia de obispos fue la primera ocasión en que los prelados abordaron el delicado tema luego de las recomendaciones recibidas por el papa Benedicto XVI en su reciente visita a Estados Unidos en abril.



La iglesia Católica en este país cuenta con 69 millones de fieles y ha visto socavada no sólo su reputación sino también sus finanzas por los casos de abusos sexuales.



Los escándalos de pedofilia costaron 615 millones de dólares el año pasado a la Iglesia, de los cuales 526 millones se destinaron a pagar juicios.



Una investigación del centro Pew de Religión y Vida Pública presentada durante la reunión de obispos refleja que la Iglesia católica en Estados Unidos perdió una gran cantidad de fieles en los últimos años, que se convirtieron a iglesias protestantes.



Sin embargo, el estudio refleja que el número de católicos en el país no ha disminuido gracias a la influencia de un incesante ingreso de inmigración latina, que en su gran mayoría tienen formación católica.