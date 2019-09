Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Hallan muertos a niños perdidos en Grecia, atrapados en ascensor

TESALONICA, GRECIA / AP

Dos hermanos pequeños cuya desaparición causó alarma en toda Grecia murieron de inanición y deshidratación, al quedar atrapados en el ascensor descompuesto de un edificio vacío, informaron las autoridades ayer viernes. Un médico forense concluyó que Aihan y Amet Ceribasi, de seis y ocho años, respectivamente, lograron sobrevivir hasta cinco días en el ascensor antes de fallecer, dijeron autoridades médicas. El gobierno hizo un llamado nacional para la búsqueda de los hermanos, quienes desaparecieron el 28 de mayo en la ciudad nororiental de Orestiada. La Policía arrestó a su padre y a una pareja bajo sospechas de haber vendido a los niños, que eran dos de unos 10 hermanos. La tarde del jueves, una mujer alertó a la Policía sobre un olor fuerte proveniente de un edificio de apartamentos construido recientemente, pero que estaba vacío, cerca del sitio donde desaparecieron los niños. Las autoridades encontraron sus cuerpos en un ascensor atascado entre el primero y el segundo pisos.



Se desprende pieza del Discovery; NASA dice que no es problema

HOUSTON / AP

Una pieza metálica se desprendió ayer viernes del sistema de frenos del transbordador espacial Discovery, pero la NASA dijo que no retrasará el aterrizaje de la nave, programado para el sábado. Los astronautas informaron al Control de Misión el viernes que vieron un objeto rectangular, de entre 30 y 45 centímetros de largo (1 a 1½ pies), que se alejaba flotando desde la cola del transbordador. Resultó ser uno de tres sujetadores de metal alrededor del aislamiento térmico. El aislamiento donde se desprendió la pieza está en el reductor de velocidad del timón del transbordador, que se usa para bajar la velocidad de la nave mientras planea antes de tocar tierra. La NASA dijo que el sujetador perdido no es crucial para aterrizar. Se usa para proteger el reductor de velocidad de las temperaturas altas que se registran durante el lanzamiento del transbordador.



Extraditado a EU traficante sirio Monzer al-Kassar

NUEVA YORK / AP

El presunto traficante de armas sirio Monzer al-Kassar fue extraditado ayer viernes a Estados Unidos, donde encara acusaciones de haber suministrado armas a las guerrillas comunistas de Colombia para atacar a ciudadanos estadounidenses, dijeron las autoridades. Agentes de la DEA acompañaron a Monzer al-Kassar en un avión privado desde Madrid al Nueva York, donde comparecerá ante un juez federal de Manhattan. Al-Kassar, nacido en Siria y residente desde hace años en España, fue detenido en Madrid en junio de 2007, acusado por Estados Unidos de conspirar para respaldar a terroristas, conspirar para matar soldados estadounidenses, conspiración para adquirir y utilizar cohetes antiaéreos, asociación ilícita para enviar armas a la guerrilla colombiana de las FARC, y lavado de dinero, entre otros delitos.



Cuba entrega a pederasta buscado en EU

LA HABANA / AP

Una semana después de que un informe estadounidense acusara a Cuba de permitir el tráfico humano y la explotación sexual, la isla entregó a Washington a un californiano buscado por pederastia. La Cancillería cubana informó ayer viernes en un comunicado que entregó al estadounidense Leonard B. Auerbach, acusado en su país de explotación sexual de un menor y posesión de pornografía infantil. La deportación de Auerbach es inusual, dado que Estados Unidos y Cuba no tienen un tratado de extradición y mantienen tensas relaciones desde hace décadas. ‘’Se constató que Auerbach había ingresado al país el 8 de abril, procedente de México, para, según declaró, evadir la justicia de Estados Unidos. El comunicado agregó que se le encontraron fotografías ‘’de carácter pornográfico’’.



Crecida obliga a evacuar hospital de Iowa

CEDAR RAPIDS, IOWA / AP

La crecida del río Cedar obligó ayer viernes a la evacuación de un hospital céntrico después que los residentes de más de 3,000 viviendas se refugiaran en zonas más altas. Un puente ferroviario se desplomó y 100 cuadras municipales quedaron cubiertas por el agua. Los 176 pacientes del hospital, entre ellos 30 del ala para el cuidado de ancianos que tenía el centro, fueron evacuados a otros hospitales de la región. La evacuación comenzó el jueves por la noche y continuó el viernes por la mañana en esta ciudad de 124,000 habitantes. ‘’Algunos se encuentran en condiciones muy delicadas, por lo que para ellos es un proceso difícil’’, dijo la vocera del hospital, Karen Vander.



Israel construirá otras 1,300 viviendas en Jerusalén oriental

JERUSALÉN / AP

Israel confirmó ayer viernes sus planes para construir otras 1,300 viviendas en la parte oriental de Jerusalén, lo que ocasionó las críticas de los palestinos. La vocera del Ministerio del Interior, Sabine Hadad, dijo que los nuevos apartamentos aprobados serán edificados en el barrio ultraortodoxo de Ramat Shlomo. La suerte de la capital israelí, venerada por judíos, musulmanes y cristianos, es la piedra angular del conflicto palestino-israelí. Los palestinos desearían asentar la capital de su futuro estado en la zona oriental de Jerusalén, y consideran que la edificación de nuevas viviendas hace difícil que la población palestina en general respalde las negociaciones de paz.



El Papa invita a Bush a dar paseo fuera de lo común

ROMA / AP

El papa Benedicto XVI llevó ayer viernes al presidente estadounidense George W. Bush a un paseo fuera de lo acostumbrado a través de los exuberantes jardines del Vaticano, deteniéndose en una gruta donde el pontífice reza cada día. Normalmente, los visitantes distinguidos son recibidos en la biblioteca del pontífice en el Palacio Apostólico. Allí fue donde Bush tuvo su primera reunión con Benedicto XVI en junio de 2007.