Transbordador Discovery esperado en tierra este sábado

El transbordador estadounidense Discovery salió de su órbita este sábado a eso de las 14H14 GMT e inició su descenso de 340 km para aterrizar a eso de las 15H15 GMT, tras una misión de dos semanas en el espacio, informó la Nasa.



"Discovery, aquí Houston, quedan autorizados a salir de órbita", dijo Terry Virts, desde el Centro de control de Houston, Texas (sur de EEUU), en momentos en que las condiciones meteorológicas en el Centro Espacial Kennedy, Florida (sur), son favorables al aterrizaje.



"OK por la maniobra de salida de órbita", respondió el comandante del Discovery, Mark Kelly.



"Es una muy buena noticia", le dijo a su vez Virts.



El centro de control en Houston autorizó poco antes de las 11H30 GMT el cierre de las compuertas de la cabina del Discovery, el primer paso en la preparación para salir de órbita.



La Nasa aprobó el viernes el retorno el sábado del transbordador y sus siete tripulantes, uno de ellos japonés, tras haber determinado que una chaveta desprendida del timón vertical "no sería un problema" para el aterrizaje.



Los astronautas del Discovery se despertaron con música este sábado a eso de las 6H30 GMT para comenzar los preparativos de regreso a la Tierra.



"Buenos días Discovery", saludó el experto Terry Virts desde el centro de control de la NASA en Houston (Texas, sur de EEUU) tras escucharse "Life on the ocean wave", ejecutada por la Banda de la Marina Mercante estadounidense.



"Esta música está dedicada a toda la tripulación de la misión STS-124 del Discovery", agregó.



"Gracias por la canción", respondió Mark Kelly, comandante del Discovery.



"La misión se termina, pero va a ser muy bueno volver a casa hoy", agregó.



El aterrizaje está previsto sobre la pista del Centro Espacial Kennedy, cerca de Cabo Cañaveral. El Discovery terminará así una misión de 14 días, cuya meta principal fue trasladar e instalar el módulo presurizado del laboratorio japonés Kibo en la Estación Espacial Internacional (ISS).



En su misión, que incluyó 10 días de acoplaje a la ISS, también instalaron un módulo logístico presurizado de experimentación y almacenamiento de Kibo, que había sido trasladado en marzo por el transbordador Endeavour.



Con Kibo, el mayor laboratorio de la ISS, Japón se convierte en miembro pleno del complejo espacial, junto con Estados Unidos, Rusia y Europa.



"Este es un gran momento para los japoneses", dijo el astronauta japonés de la tripulación del Discovery, Akihiko Hoshide, al abrir la compuerta del laboratorio, que estará finalizado cuando llegue la tercera y última parte, llamada "Complejo Expuesto", una especie de terraza a cielo abierto que será entregada por un transbordador en marzo de 2009.



Además, los astronautas debieron reparar el baño de la ISS, cuyo mecanismo de aspiración de la orina había empezado a fallar a fines de mayo, por lo que los tres residentes se habían visto forzados a improvisar un 'bypass' para desechos líquidos.



En condiciones de falta de gravedad, como las que imperan en la estación espacial, los inodoros requieren de una tecnología específica para impedir que los desechos queden flotando en el ambiente.