Ocho muertos, 144 heridos y 8 desaparecidos en Japón

Un sismo de magnitud 7,2 estremeció el sábado el norte de Japón, donde causó al menos ocho muertos, remeció edificios, cortó el suministro de electricidad, derribó un puente y detuvo trenes rápidos.



El ejército envió aviones y helicópteros para evaluar los daños debido al cierre de caminos por deslaves en la zona afectada, situada a 400 kilómetros (250 millas) al norte de Tokio. Las autoridades dijeron que por lo menos 144 personas resultaron heridas, y que un deslizamiento atrapó a 100 turistas en unos baños termales.



Una planta nuclear en Fukushima afectada por el sismo dejó escapar 20 litros (5 galones) de agua radiactiva procedente de dos estanques de almacenamiento de combustible agotado, dijeron los responsables del centro. Empero, el funcionario del Ministerio de Comercio e Industria Yoshinori Moriyama dijo que no hubo filtraciones fuera de la planta.



La fuerza del sismo, al que siguieron unos 153 temblores secundarios, dañaron muchas carreteras, entre ellas una que quedó completamente cortada debido a un gran deslizamiento de tierra, creando un acantilado. Unos 29.000 hogares se quedaron sin electricidad, aunque el servicio fue restaurado casi en su totalidad para el sábado por la noche.



El primer ministro Yasuo Fukuda dijo que el gobierno movilizó refuerzos militares, de la policía ''y cuantas personas sean posibles'' para encontrar a los desaparecidos, rescatar y atender a los heridos. Ordenó a los equipos de rescate que continúes sus esfuerzos durante la noche.



''Nuestra tarea más importante es salvar el mayor número de vidas posibles, y hacemos todo lo que podemos'', agregó.



Un hombre murió cuando salió corriendo de un edificio y fue atropellado por un camión, mientras otro quedó sepultado por un alud mientras pescaba, dijo el secretario en jefe del gabinete, Nobutaka Machimura.



La tercera víctima fue un trabajador de la construcción al ser golpeado por una piedra que cayó en la represa de Iwate, dijo la policía nacional.



El sismo provocó movimientos en dos estanques con combustible gastado que resultaron en la salida de unos 20 litros (cinco galones) de agua radiactiva en una planta nucleoeléctrica en Fukushima, pero no hubo fugas al exterior, informó Yoshinori Moriyama, funcionario del Ministerio de Comercio e Industria.



Dos plantas nucleares de energía eléctrica en la zona fueron inspeccionadas sin reportes inmediatos de daños, indicó Machimura. Diez reactores nucleares en dos plantas nucleoeléctricas en Onagawa y Fukushima funcionan con normalidad por ahora, dijeron las firmas operadoras Tohoku Electric Power Co. y Tokyo Electric Power Co.



Sin embargo, unas 29.000 viviendas en la zona del sismo se quedaron sin electricidad.



Medios locales informaron que un puente se derrumbó. La televisora NHK dijo que cuatro personas sufrieron heridas de gravedad cuando viajaban en un autobús sobre un puente durante el temblor, pero no se precisó si se trataba de la misma instalación.



El movimiento telúrico ocurrió a las 8.43 (2343 GMT del viernes), y tuvo su epicentro en la prefectura de Iwate. El movimiento se originó a una profundidad de unos 10 kilómetros (6,2 millas) y fue perceptible incluso en la capital.



''Unos cuantos objetos se cayeron de los estantes, como los cosméticos y las tazas de té'', dijo a The Associated Press Minoru Takada, de 41 años, gerente de una tienda en Oshu, en la prefectura de Iwate. ''No hubo pánico. No vi ambulancias que se desplazaran después del temblor''.



La agencia meteorológica advirtió que podía ocurrir un segundo sismo, y una réplica de magnitud 5,6 estremeció la misma zona, pero no está claro si la advertencia surgió antes de la réplica. Japón experimenta con un sistema de advertencia de sismos.