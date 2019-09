Ex esposa de Chávez será candidata a alcaldía en Venezuela

Marisabel Rodríguez, la ex esposa y ahora una detractora del presidente Hugo Chávez, recibió el sábado el respaldo de un partido izquierdista para postularse como candidata a una alcaldía en el estado de Lara.



En Venezuela es ''necesaria la conquista de la tolerancia, de la consideración de la libertad, del respeto, a través de la conquista de espacios democráticos usurpado por el nepotismo, la ineficiencia y la intolerancia'' gubernamental dijo Rodríguez a periodistas.



La declaración se produjo luego de una ceremonia en que el partido Podemos -ex aliado del gobierno- oficializó su apoyo a Rodríguez como candidata a alcaldesa de un municipio en su estado natal de Lara, ubicado a unos 280 kilómetros al oeste de Caracas, en los comicios regionales de noviembre.



Rodríguez mantiene una visión crítica sobre la mayoría de las políticas del gobierno y en 2007 fue una de las abanderadas en contra de una reforma constitucional promovida por el mandatario que fracasó en un referendo.



Rodríguez se identifica con el partido izquierdista Podemos, cuyos siete legisladores rompieron el año pasado con Chávez para oponerse a las reformas y pusieron fin al dominio de 100% del oficialismo en la Asamblea Nacional.



Rodríguez, de 43 años, se casó en segundas nupcias con Chávez en 1997, un año antes de que fuera elegido presidente, y se divorció en 2004.



El gobernante sigue soltero, mientras que Rodríguez se casó en mayo con Lisandro Félix García, de 39 años, instructor de tenis en un hotel.



El mandatario acusó a su ex esposa de impedirle ver a la hija que tienen. Poco después retiró la acción judicial.