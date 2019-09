Activistas lesbianas, primera pareja homosexual en casarse en Los Angeles

La batalla que durante cuatro años dieron Robin Tyler y Diane Olson para casarse terminará el lunes, cuando ambas intercambien votos ante la corte de Beverly Hills convirtiéndose en la primera pareja homosexual casada en el condado de Los Angeles.



Tyler, de 66 años, y Olson, de 54, eran dos de las principales demandantes en el caso que la corte de California falló el mes pasado a favor de su pedido: levantar la prohibición a los matrimonios del mismo sexo en el estado. Por ende, el lunes a las 17H01 GMT (00H01 GMT del martes) pondrán en efecto la medida casándose.



El matrimonio de la pareja se produce cuatro años después de que se les negara la licencia matrimonial en la misma corte el día de San Valentín de 2004, una decisión que desencadenó su histórica acción legal.



"Queríamos casarnos afuera de la corte porque fue allí donde muchas veces tuvimos reveses", dijo Tyler a la AFP. "Será genial estar allí y casarnos y decir '¡Ganamos!'".



Los opositores a los matrimonios del mismo sexo argumentan que la ley de California ya contemplaba para los gay y lesbianas muchos derechos de los que gozan los heterosexuales con un tipo de unión llamado "sociedad doméstica".



Pero Tyler y Olson no tenían ningún interés en conformarse con esa figura.



"Si se le niega a los gay y lesbianas el derecho a casarse, eso es segregación", apuntó Tyler, una productora y guionista que ha sido activista de las demandas homosexuales desde 1970.



"Si se aplica el argumento usado contra nosotros a la raza, no se sostiene", afirmó Tyler, recordando que hasta no hace tanto tiempo en Estados Unidos los blancos y los negros tenían bebederos de agua separados.



"Si estaban tomando la misma agua ¿por qué necesitaban bebederos juntos? Porque eso significaba que uno estaba siendo considerado menos que el otro", arguyó la productora.



En términos del casamiento entre parejas del mismo sexo, "igualdad no es darnos otro nombre para nuestras relaciones (como la figura legal de 'sociedad doméstica'), igualdad es darnos el mismo 'matrimonio'", agregó.



"Nosotros apoyamos la palabra 'matrimonio' por el matrimonio es el término universalmente entendido" para el lazo oficial de una relación amorosa, dijo por su parte Olson.



A pesar de la larga saga legal que llevaron a cabo grupos conservadores contra esta iniciativa, Olson y Tyler dijeron que siempre estuvieron seguras de su victoria.



"Nunca tuvimos dudas en nuestras mentes", sostuvo Olson.



Tyler añadió: "Si pateas la puerta por largo tiempo, la puerta se caerá. Pues nosotras solo nos dedicamos a patear la puerta".



No obstante, Tyler y Olson admiten que planear su boda ha sido un proceso de altos y bajos".



"El otro día nos preguntaron cuál era el presupuesto para la boda, y yo dije: 'Nunca lo he tenido ¿cómo lo voy a saber?", dijo Tyler, riéndose.



Las mujeres, que se conocieron en la década de 1970 pero llevan juntas 15 años, vestirán trajes confeccionados a su talla en Singapur el año pasado, y por el momento no tienen planes de partir de luna de miel.